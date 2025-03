“Zum Pfarrer von Dornbach” hat wieder ausg’steckt!

Endlich ist der Frühling wieder da. Und endlich hat auch der bei Weinbeißern so beliebte Heurige „Zum Pfarrer von Dornbach“ wieder ausg’steckt.

Die Buschenschank Stift St. Peter ist seit Jahrhunderten ein Teil der weitläufigen Besitztümer der Salzburger Benediktiner Abtei St. Peter und gehört wohl zu den traditionsreichsten und ältesten Betrieben dieser Art in Wien. Einige der Kellergewölbe stammen sogar aus dem frühen Mittelalter und bilden heutzutage einen stimmungsvollen Rahmen für einen gemütlichen Heurigenbesuch. Pünktlich zum Ende der Fastenzeit am Ostersonntag dem 20. April wird um 17 Uhr die traditionelle Speisenweihe durch Pfarrer Msgr. Dr. Karl Engelmann erfolgen.

Termine

Danach geht es bis zum Ende des ersten Aussteck-Termins am 27. April gemütlich und feuchtfröhlich mit vollen Weingläsern weiter. Gefüllt mit Grünem Veltliner, Chardonnay oder Gemischtem Satz der Weingärten in der Alszeile und den dazu kredenzten ausgezeichneten Speisen von Heurigenbuffet. Weitere Termine im Sommer: Donnerstag, 26. Juni bis Sonntag, 6. Juli und Donnerstag, 28. August bis 7. September. sowie Samstag, 11. Oktober bis Samstag, 18. Oktober und Donnerstag, 27. November bis Montag, 8. Dezember.

Ablöse

Der jetzige Gutsverwalter nach dem familiär bedingten Abgang von Filip Bartenbach, ist der Jurist Mag. Marcus Korn. Er freut sich schon jetzt auf die zahlreichen Gäste beim Heurigen am Rupertusplatz 5, zu dem auch der schönste Wiener Weingarten in der Alszeile gehört. Er wird zum Großteil vom Winzer Mayr am Pfarrplatz bewirtschaftet. Daneben verwaltet das Gut St. Peter noch 70 Hektar Wald und mehrere Wohnhäuser.