Das Weihnachtsgeschäft läuft langsam an. Aktuell ist der Wiener Handel vorsichtig optimistisch, dass es aufwärts geht.

Die Shopping-Welle rollt auf uns zu: „Wir blicken in Wien vorsichtig optimistisch auf das bevorstehende Weihnachtgeschäft. Natürlich spielen Teuerung und die daraus resultierende Konsumzurückhaltung eine Rolle, gleichzeitig ist und bleibt Weihnachten ein Fest der Familie und des Schenkens“, betont Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien. „Es wird vielleicht kein Weihnachten wie damals – trotzdem rechnet der Handel mit vielen Wiener Christkindl in den festlich beleuchteten Einkaufsgrätzel.“

34 Prozent wollen voll einkaufen

Die Ergebnisse der Umfrage der KMU Forschung Austria ergeben, dass mit einer gestiegenen Kaufbereitschaft gerechnet werden darf: 88 Prozent – rund 1,5 Millionen Wienerinnen und Wiener – kaufen laut eigenen Angaben Weihnachtsgeschenke. Während jeder Vierte angibt, verstärkt aufs Geld zu achten (24 Prozent) und jeder Fünfte (18 Prozent) heuer weniger ausgeben will, hat der Großteil der Wiener (34 Prozent) keine Änderung beim Geschenkeshoppen geplant. Im Schnitt werden 290 Euro für Geschenke ausgegeben, 21 Prozent wollen nicht mehr als 100 Euro löhnen, während 5 Prozent mit einem Budget von über 800 Euro kalkulieren.

Die Top-3-Geschenke!

Das Ranking der häufigsten Weihnachtspräsente wird einmal mehr von Spielwaren angeführt: ein Drittel (33 Prozent) beabsichtigt diese für ihre Liebsten unter den Christbaum zu legen. Auf Platz 2 liegen Bekleidung, Textilien und Lederwaren (32 Prozent), auf Platz 3 Kosmetika (30 Prozent). Auf den weiteren Plätzen liegen Bücher (27 Prozent), Wein und sonstige Genussmittel (26 Prozent) sowie Schmuck (21 Prozent).