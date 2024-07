Zwei Bezirke, ein Motto: Jo, mir san mitm Radl do!

Nach vielen Wochen der Bauarbeiten ist es seit kurzem vollbracht: Der Radweg Kendlerstraße verbindet die Bezirke 14 und 16 mit dem Drahtesel. Eine wichtige Nord-Süd-Verbindung, wie die Bezirksvorsteherinnen betonen.

Anzeige

Es war einer der angenehmen Termine in der Hitze des Sommers, als Michaela Schüchner (Penzing) und Stefanie Lamp (Ottakring) die Kendlerstraße entlangradelten. Stationen waren die U3-Haltestellen Ottakring und Kendlerstraße sowie die Spallartgasse und die Hütteldorfer Straße. Womit klar ist, dass der Lückenschluss zwischen dem 14. und 16. Bezirk gelungen ist. Der Radweg Kendlerstraße gilt als wichtige Nord-Süd-Verbindung im Hauptradverkehrsnetz.

500 Meter lang

Der Radweg ist sehr breit, lässt aber Autos und Fußgängern auch noch Platz. Auf 500 Meter wird er als Zwei-Richtungsradweg geführt und ist die nahtlose Fortführung der Radverbindung in der Heigerleinstraße (17. Bezirk) und Richtung 15. Bezirk. “In der Umgebung gibt es auch viele Schulen. Gerade für Kinder ist es wichtig, sichere Radweg zu haben, dann bringen Eltern ihre Kinder eher mit dem Rad in die Schule. Und sie selbst werden auch lieber mit dem Drahtesel fahren”, betont Penzing-Chefin Michaela Schüchner.

Gute Bezirkszusammenarbeit

Die gute Zusammenarbeit der beiden Nachbarbezirke, auch in Sachen Radwege, betont Ottakring-Vorsteherin Stefanie Lamp. “Mir ist wichtig, auf alle Verkehrsteilnehmer Rücksicht zu nehmen – gute ausgebaute Radwege gehören dazu.” Das Projekt Kendlerstraße wurde aus dem Penzinger Bezirksbudget bezahlt, inklusive neuer, schattenspendender Bäume, die angenehmen Schatten bringen.

Weiterer Ausbau in Penzing

Wie es mit den Radwegen in Penzing nun weitergeht? 2025 wird an einer neuen Verbindung in den 15. Bezirk gebaut. Der Radweg wird ab der Drechslergasse in die Meiselstraße verlängert. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits im Zuge des Umbaus der Hütteldorfer Straße.

Steffi Lamp und Michaela Schüchner reisen per Rad in den 14. Bezirk ein: “Eine wunderbare und sichere Strecke.”