1.600 Ideen sorgen für gutes Klima in der Stadt!

Über sechs Wochen lang konnten die Wiener:innen ihre Ideen aus den Bereichen Erneuerbare Energien, Nachhaltigkeit im Alltag, klimafreundliche Mobilität und klimafitter Stadtraum für die Bezirke Alsergrund, Meidling und Rudolfsheim-Fünfhaus einbringen.

Das Wiener Klimateam hat wieder zum Mitmachen aufgerufen: 1.600 Ideen für ein besseres Klima in den Bezirken 9, 12 und 15 konnten so gesammelt werden. So viele wie noch nie zuvor! Nun steht als nächstes der „Ideen-Check“ an. Auch hier sind die Bewohner:innen wieder gefragt: Zusammen mit Expert:innen der Stadt Wien grenzen sie ein, an welchen der Ideen und Ideen-Clustern weitergearbeitet werden soll. Anschließend erfolgt eine fachliche Einschätzung der Umsetzbarkeit der Ideen durch die Expert:innen.

Nächste Phase ab Mitte November

In so genannten Ideen-Ausstellungen werden ab Mitte November in allen drei Bezirken die “klimafitten” Vorschläge öffentlich präsentiert. Interessierte können sich die Ideen ansehen und sich über den weiteren Wiener Klimateam-Prozess informieren.

In den Ideen-Werkstätten werden die eingebrachten Vorschläge gemeinsam mit Ideengeber:innen, interessierten Bezirksbewohner:innen, lokalen Organisationen und Vereinen, Vertreter:innen des Bezirks sowie Expert:innen der Stadt Wien gesichtet. Gemeinsam wird ein Vorschlag erarbeitet, an welchen Ideen und Ideen-Clustern weitergearbeitet werden soll.

„Am Alsergrund machen wir keine Politik von oben herab, sondern gestalten den Bezirk gemeinsam mit den Bewohner:innen. Auch Klimapolitik ist umso effektiver, je mehr Menschen an Bord sind”, freut sich Saya Ahmad, Bezirksvorsteherin am Alsergrund, über rege Teilnahme. Auch die Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht (Rudolfsheim-Fünfhaus) und Wilfried Zankl (Meidling) sind über die vielen konstruktiven Ideen für ihre Bezirke begeistert.

Alle Termine zu den Ideen-Ausstellungen und -Werkstätten: klimateam.wien.gv.at