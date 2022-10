1. Wiener Gemeindebauchor verbindet

Musik verbindet die Menschen seit jeher. Diesem Motto hat sich der 1. Wiener Gemeindebauchor verschrieben. Unterschiedliche Generationen und Menschen verschiedenster Herkunft proben und singen Woche für Woche gemeinsam. Und das mit großem Erfolg: Der 1. Wiener Gemeindebauchor trat unter anderem im Burgtheater auf und konnte auch schon manche Genregrenzen überwinden.

Gemeindebauchor singt ABBA

(C) zVg: Von Fernando bis Dancing Queen – gemeinsam mit einer ABBA-Coverband gab man auch Hits der schwedischen Popgruppe zum Besten.

Am Donnerstag, 13. Oktober, brachte der Chor, der aus rund 70 engagierten Gemeindebaubewohnerinnen und -bewohnern besteht, ABBA-Hits und populäre Chorlieder in das Ekazent am Rennbahnweg. Mit von der Partie war eine ABBA-Coverband. Die Mitglieder sahen dabei Agnetha, Björn, Benny und Anni-Frid zum Verwechseln ähnlich!

Mitsingen!

Der Chor nimmt weiterhin Sängerinnen und Sänger auf. Mehr Infos bietet das wohnpartner-Team im Grätzel. Telefonisch ist wohnpartner unter 01/24 503-10080 in Favoriten, unter 01/24 503-15080 in Rudolfsheim-Fünfhaus oder unter 01/24 503-22080 in der Donaustadt erreichbar. Per Mail unter lokal10@wohnpartner-wien.at (Favoriten), lokal15@wohnpartner-wien.at (Rudolfsheim-Fünfhaus) oder lokal22@wohnpartner-wien.at (Donaustadt.)