10 Jahre Bio-Markt Lange Gasse: Ein Fest für Groß und Klein!

Am 12. Oktober 2024 von 14 bis 22 Uhr feiert der Bio-Markt Lange Gasse sein 10-jähriges Bestehen mit einem besonderen Festprogramm! Bei schlechtem Wetter wird der Termin auf den 19. Oktober verschoben.

Jeden Samstag zwischen der Josefstädter Straße und der Josefsgasse verwandelt sich die Lange Gasse in einen lebhaften Markt. Hier bieten Händler:innen ihre hervorragenden Produkte in wunderbarer Bioqualität an: Von frischem Fisch und Fleisch über köstlichen Honig bis hin zu saisonalem Obst und Gemüse, Milchprodukten und Gebäck – die Auswahl ist vielfältig und lädt zum Schlemmen ein.

10 Jahre Markt Lange Gasse

Das Jubiläum verspricht ein Highlight für die ganze Familie zu werden. Für die Kleinen gibt es ein abwechslungsreiches Kinderprogramm mit einer Hüpfburg, während die großen Gäste an einer langen Tafel kulinarische Köstlichkeiten von regionalen Bio-Bauern genießen können.

Das musikalische Programm ist ebenfalls ein Genuss: Die Besucher:innen können sich auf die mitreißenden Klänge von Valentimo sowie griechische Musik mit Marios & Alexandra freuen. Auch Prince Zeka und seine Band werden für eine festliche Stimmung sorgen.