115 Jahre Neuroth: Ein Pionier des Hörens

J­ubiläum feiert das älteste Hörakustik-Unternehmen des Landes. 1907 wurde Neuroth als „Spezialhaus für Schwerhörigen­apparate“ in der Blechturmgasse an der Grenze zwischen dem 4. und 5. Bezirk gegründet. Paula Neuroth war selbst schwer­hörig – und konnte sich gut

in Kunden ­hineinversetzen. Das „Spezialhaus“ war das erste seiner Art in der K.-u.-k.-­Monarchie und ist auch bis heute nicht vom Erfolgsweg abgekommen.

Im Wandel der Zeiten

(C) Neuroth: Paula und Johannn August Neuroth gründeten das Unternehmen.

„Sich eine Hörminderung einzugestehen ist für viele Menschen bis heute eine Herausforderung“, so der Chef der Firmengruppe, Lukas Schinko. „Sieben bis zehn Jahre warten ­Betroffene im Schnitt, bis sie sich helfen lassen. Daher wollen wir breitenwirksam auf das Thema aufmerksam machen.“ Heutzutage sind Hörgeräte leicht, unauffällig und drahtlos.