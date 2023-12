123-Transporter unterstützt Caritas mit kostenfreien Lieferungen für soziale Projekte

Das österreichische Start-up 123-Transporter engagiert sich im Dezember in einer Kooperation mit der Caritas, um soziale Projekte zu unterstützen.

Das Unternehmen stellt 123 Großfahrzeuge kostenlos zur Verfügung, um die Ausgabe von Lebensmitteln an Bedürftige zu erleichtern und den Umzug des Rupert Mayer Hauses zu unterstützen.

Soziale Verantwortung

Das Engagement von 123-Transporter ist Teil einer inklusiven Unternehmenskultur, die auf sozialer Verantwortung, Gleichbehandlung und Transparenz basiert. Die Zusammenarbeit mit der Caritas ist ein Beispiel für das Bestreben des Unternehmens, einen nachhaltigen Einfluss auf die Gesellschaft zu nehmen. Lisa Husz, Head of Partner Success Management bei 123-Transporter, betont die Überzeugung, dass wirtschaftlicher Erfolg und soziale Verantwortung Hand in Hand gehen sollten.

Unterstützung für drei Caritas-Projekte

Im Rahmen der Kooperation werden die Leih-Transporter von 123-Transporter für drei verschiedene Caritas-Projekte eingesetzt. Sie erleichtern den Transport von gespendeten Lebensmitteln zu Ausgabestellen und unterstützen den reibungslosen Umzug des Rupert Mayer Hauses, das wohnungslose Menschen betreut. Die Caritas Startwohnungen in Wien profitieren ebenfalls von den Fahrzeugen bei der Unterstützung ehemals wohnungsloser Menschen beim Einzug in ihre erste Wohnung.

Große Expansion

Neben dem sozialen Engagement hat 123-Transporter im Jahr 2023 wirtschaftlich erfolgreich expandiert. Das Unternehmen hat nun 419 Fahrzeuge in Österreich und sechs Flottenpartner:innen in Deutschland. Die Erweiterung des Angebots in Niederösterreich und Oberösterreich sowie die Aufnahme von Salzburg und Kärnten als Geschäftsgebiete sind Teil der erfolgreichen Geschäftsziele. Für das Jahr 2024 plant das Unternehmen eine weitere Expansion nach Ost-Europa und die Erweiterung seiner Flotte auf über 1.000 Fahrzeuge.