130 Jahre Vienna: Jubiläumsausstellung im Q19

Im Q19 Einkaufsquartier in Döbling wurde die Ausstellung „130 Jahre First Vienna Football-Club 1894“ feierlich eröffnet.

Anzeige

Diese einzigartige Schau verwandelt das Erdgeschoss des Einkaufszentrums für den gesamten August in eine Hommage an die beeindruckende Geschichte des ersten österreichischen Fußballvereins. Die Ausstellung spannt dabei den Bogen von der Gründung des Vereins im Jahr 1894 bis hin zur Gegenwart und feiert das 130-jährige Bestehen des First Vienna FC 1894.

Ein besonderes Jubiläum: 130 Jahre First Vienna FC

Der First Vienna Football Club 1894, der älteste Fußballverein Österreichs, begeht in diesem Jahr ein bedeutendes Jubiläum. Seit seiner Gründung hat der Verein eine bewegte Geschichte erlebt, die in dieser Ausstellung eindrucksvoll nacherzählt wird. Das Q19 Einkaufsquartier in Döbling wird dabei für den gesamten Monat August zu einem lebendigen Museum der österreichischen Sportgeschichte, das Fans und Interessierte gleichermaßen begeistert.

Feierliche Eröffnung mit prominenten Gästen

Die Eröffnung der Ausstellung fand im Beisein zahlreicher prominenter Gäste statt. Unter ihnen waren der Hausherr des Q19, Gernot Jung, die Gemeinderätin Yvonne Rychly, Bezirksvorsteher Daniel Resch, Vienna-Präsident und UNIQA-Vorstandsmitglied Kurt Svoboda sowie Vienna-Sportdirektor Andi Ivanschitz. Durch das Programm der Eröffnung führte der bekannte Vienna-Stadionsprecher Erwin Gruber. Für die musikalische Untermalung sorgte ein Dudelsackspieler der Pipeband „Vienna Pipes and Drums“, der die feierliche Atmosphäre unterstrich.

Eine Reise durch die Geschichte des ältesten Fußballvereins Österreichs

Die Ausstellung „130 Jahre First Vienna Football Club 1894“ lädt Besucher vom 1. bis 31. August dazu ein, in die faszinierende Geschichte des traditionsreichen Vereins einzutauchen. Auf einer Fläche von knapp 100 Quadratmetern wird die Entwicklung des Vereins, von seiner Gründung durch Nathaniel Mayer Anselm Freiherr von Rothschild und den britischen Landschaftsgärtner und Spielertrainer Mark D. Nicholson, über den Bau des legendären Stadions Hohe Warte bis hin zu den sportlichen Erfolgen und berühmten Spielern wie Hans Krankl, Weltmeister Mario Kempes und Andreas Herzog, detailliert nachgezeichnet.

Ein Fußballfeld voller Geschichte

Das Herzstück der Ausstellung bildet ein nachgestelltes Fußballfeld, auf dem zahlreiche Ausstellungsstücke präsentiert werden. Hier werden historische Momente des österreichischen Fußballs und der Vienna festgehalten. Auf Monitoren können die Besucher in die Vergangenheit eintauchen und Szenen mit Vienna-Legenden wie Mario Kempes sowie den Rekordbesuch auf der Hohen Warte nacherleben. Ergänzt wird die Ausstellung durch seltene Sammlerstücke, die die bewegte Geschichte des Vereins dokumentieren. Ein besonderes Highlight ist die Meisterradkappe aus den letzten Aufstiegssaisonen, die in der Ausstellung einen besonderen Platz einnimmt.

Informationen zur Ausstellung

Die Ausstellung, die von der Kuratorin Milli Segal und dem Vienna-Historiker Alexander Juraske entworfen wurde, ist vom 1. bis 31. August im Q19 Einkaufsquartier zu sehen. Sie ist täglich während der Öffnungszeiten des Einkaufszentrums zugänglich und bietet eine einzigartige Gelegenheit, die Geschichte des ältesten Fußballvereins Österreichs hautnah zu erleben.