Strahlende Eröffnung der MQ Vienna Fashion Week

Gestern Abend erlebte Wien einen glanzvollen Höhepunkt in der Welt der Mode, als die 15. Ausgabe der MQ VIENNA FASHION WEEK mit strahlendem Erfolg über die Bühne ging.

Das Fashionzelt vor dem renommierten MuseumsQuartier Wien öffnete erneut seine Tore, um Gäste aus der ganzen Welt willkommen zu heißen und den Beginn des Wiener Modeherbstes zu feiern. Die Eröffnungsshow präsentierte eine beeindruckende Kollektion, die die „favorite looks“ aller teilnehmenden Designern in den Mittelpunkt stellte. Ein wahrhaftiger Augenschmaus und ein Vorgeschmack auf die kommenden Modenschauen.

Über 1000 Kilometer auf dem Catwalk

Über die Jahre hinweg hat das Fashionzelt eine beeindruckende Bilanz vorzuweisen. Insgesamt fanden hier 769 Fashion Shows statt, bei denen 918 Kollektionen von über 2.300 Models auf dem Catwalk präsentiert wurden. Und wenn man bedenkt, dass dabei über 1000 km gelaufen wurden, wird die Dimension dieses Modemekkas erst richtig deutlich. Doch das Herzstück dieser Veranstaltung sind zweifellos die fast 105.000 Gäste, die die MQ VIENNA FASHION WEEK besucht haben.

Elvyra Geyer, Zigi Mueller-Matyas und Maria Oberfrank, die Köpfe hinter diesem spektakulären Event, sind voller Dankbarkeit: „Die letzten 15 Jahre sind wie im Fluge vergangen. Wenn wir darauf zurückblicken, können wir es kaum glauben, dass es bereits so lange her ist, seit die erste MQ VIENNA FASHION WEEK über die Bühne ging. Es ist an der Zeit, Danke zu sagen, an all unsere zahlreichen Volontäre und Praktikant:innen, die uns seit Beginn jedes Jahr freiwillig unterstützt haben und die uns zu einem Großteil immer wieder unterstützen. Danke an alle Model Agenturen und unser Stammteam, das über die vielen Jahre zu einer Familie geworden ist. Ohne diese immense Hilfe hätten wir das nie geschafft…“

Eröffnung mit 41 Designern

Die Eröffnungsshow war ein wahrer Höhepunkt und bestand aus atemberaubenden Outfits von 41 nationalen und internationalen Designern. Sie bot einen einzigartigen Einblick in die kreativen Köpfe und die Vielfalt der Mode, die in den kommenden Tagen auf den Laufstegen präsentiert wird.

Die Eröffnungsansprachen wurden von Kunst- und Kulturstadträtin Frau Andrea Mayer, Gemeinderätin Nicole Berger-Krotsch und die Direktorin des MuseumsQuartier Wien, Bettina Leidl gehalten. Die charmante Elke Rock moderierte die Veranstaltung und verlieh ihr eine besondere Note.

Nach der Eröffnungsshow feierten die Gäste den erfolgreichen Start der MQ VIENNA FASHION WEEK bei einem stilvollen Get-Together im Fashionzelt.

Valentina Bleckenwegner und Alexander Höfler Roman Schindler, Alfons Haider und Lukas Fendrich Dorretta Carter Roman Schindler, Elvyra Geyer und Herby Stanonik Clemens Trischler und Gerda Rogers

©Thomas Lerch