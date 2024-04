150 Jahre Favoriten: Song für den „10. Hieb“ gesucht

Heuer feiert Favoriten seinen 150 Geburtstag. Aus diesem Anlass braucht es einen besonderen Song. Musiker aller Genres sind eingeladen, eine Musik-Text-Komposition abzuliefern, die die zukünftige Hymne des 10. Bezirks werden könnte.

Er war der erste Wiener Bezirk außerhalb des heutigen Gürtels. In diesem Jahr feiert Favoriten seinen 150 Geburtstag. 1874 erfolgte der offizielle Auftakt der Bezirksgeschichte. Seither entwickelte sich der Zehnte mit über 207.000 Einwohnern zur „drittgrößten Stadt“ Österreichs mit viel Lebensqualität.

Zum runden Jubiläum braucht es einen besonderen Song, einen Lovesong für Favoriten. Daher können alle, die einen solchen schreiben wollen oder bereits fertig haben, diesen via www.song4favoriten.at einreichen. Auf die Top-Ten der Einsendungen warten tolle Preise. Platz 1 wird bei einem Live-Event am 28. September 2024 von einer Jury mit Publikumsbeteiligung zum »Song for Favoriten« gewählt.

Einreichungen bis 31. Mai möglich

Musiker aller Genres von Austropop bis Soul sind eingeladen, eine Musik-Text-Komposition abzuliefern, die eindeutig Favoriten gewidmet ist. Ein Song, der so typisch für den Bezirk ist, wie etwa das Amalienbad oder der Böhmische Prater. Wichtig: Die Rechte für Text und Musik müssen bei den Künstlern liegen. Reine Coverversionen sind nicht teilnahmeberechtigt.

Weitere Voraussetzung: Die Texte sollten auf Deutsch sein. Andere Sprachen können einfließen. Die Bezirksvorstehung darf in weiterer Folge das zur Nummer 1 gekürte Lied als künftigen, offiziellen Bezirks-Song verwenden. Sonstige Rechte an dem Musikwerk und etwaige Tantiemen verbleiben bei den Urheber:innen.

Alle Infos:

www.song4favoriten.at