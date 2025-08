Nowak, Prokopetz & Supancic servieren Pointen à la carte

Drei Kabarettisten, drei Lokale, ein Abend voller Pointen: „Kabarett mal Drei“ bringt am 25. Oktober Lachen ins Huma Eleven. Tickets sollte man sich schon jetzt sichern.

Wenn die Lachmuskeln zucken und der Gaumen jubelt, dann steckt garantiert mehr als ein gewöhnlicher Abend dahinter. Am Samstag, den 25. Oktober, verwandelt sich das Huma Eleven in Wiens wohl unterhaltsamsten Einkaufspark – mit einem einmaligen Live-Erlebnis unter dem Motto „Kabarett mal Drei“. Mit dabei sind Reinhard Nowak, Joesi Prokopetz und Mike Supancic – drei Legenden der heimischen Kabarett-Szene, die an einem Abend gleich an drei Schauplätzen auftreten. Und das Beste daran: Sie kommen zu den Gästen an den Tisch!

Lachen mit Konzept und Menü

Was dieses Event so besonders macht? Das Wechselspiel von Kabarett und Kulinarik! Die Zuschauer:innen wählen vorab eines von drei Lokalen im Huma Eleven – entweder das urige Schmankerl-Bräu, das mediterrane La Dolce Vita oder das kreative flad’nladen. Dort bleiben sie gemütlich sitzen, während die Künstler selbst von Lokal zu Lokal wandern. Drei Acts, drei Gänge guter Laune, serviert mit Schmäh und Stil, ganz ohne Saalwechsel und Stühle rücken.

Pointen satt mit Kabarett-Stars

Auf der Bühne (bzw. im Lokal) stehen keine Geringeren als Reinhard Nowak, bekannt für seinen Wiener Grant mit Herz, Joesi Prokopetz, der feinsinnige Wortjongleur mit Kultstatus, und Mike Supancic, der musikalische Tausendsassa mit Gitarre und Genie. Jeder bringt sein eigenes, pointensicheres Kurzprogramm mit: ein Best-of, das für Zwerchfelltraining pur sorgt.

Jetzt rasch Tickets sichern

Der Abend beginnt mit dem Einlass ab 18 Uhr, das Kabarett startet pünktlich um 20 Uhr. Die Tickets kosten 25 Euro und sind exklusiv in den teilnehmenden Lokalen erhältlich, also dort, wo später die Show stattfindet. Ein Abend zum Lachen, Genießen und Staunen; ideal auch als Geschenk oder für einen unvergesslichen Abend mit Freunden.

Weitere Infos und Reservierungshinweise auf www.huma-eleven.at