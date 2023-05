2.000 Sänger bedeuten neuen Rekord!

Beim Jugendsingen präsentierten sich 63 Schüler-Chöre mit insgesamt über 2.000 jungen Künstlern dem Publikum. Den Abschluss bildete ein Konzert mit rund 1.000 Schülern im Rathaus. Dabei wurden auch die Chöre bekanntgegeben, die Wien beim Bundesjugendsingen vertreten werden.

Das Österreichische Jugendsingen ist europaweit die größte Chorveranstaltung für Kinder und Jugendliche und findet alle drei Jahre statt. Im Vorfeld erfolgen die Landesjugendsingen in allen Bundesländern. „Die positive Wirkung von Musik ist unbestritten. Daher freut es mich ganz besonders, dass wir in Wien, einer der Welthauptstädte für Musik, so viele junge Menschen für das Singen begeistern können“, sagte Bildungsdirektor Heinrich Himmer dazu. Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr ergänzt: „Wien kann auf eine sehr lange Musiktradition zurückschauen. Gerade deshalb freut es mich ungemein, dass diese Tradition auch in den Schulen hochgehalten wird.“

Diese vier Wiener Chöre nehmen am Bundesjugendsingen 2023 in Klagenfurt teil:

klassen.chorus.h12.7c“ der AHS Hegelgasse, 1010, mit Chorleiter Johannes Hötzinger

„BogaVox24“ des BRG Boerhaavegasse, 1030, mit Chorleiterin Beate Länger-Oelz und Chorleiter Ulrich Permanschlager

„Royal Voices“ – außerschulischer Chor mit Chorleiterin Theresa Hemedinger

„Take Nine“ der KPH Strebersdorf, 1210, mit Chorleiter Martin Kettner

