Calle Libre Festival: Künstler gehen in Meidling auf die Straße

Großflächige Wandbilder, interaktive Installationen, Führungen, Workshops und Live-Musik: Von 16. bis 23. August verwandeln die Künstler des Festivals „Calle Libre“ den 12. Bezirk in lebendige Leinwände. In diesem Jahr steht die Kunstinitiative unter dem Motto „Youtopia“.

Wien wird wieder bunter: Schon seit 12 Jahren lädt das Calle Libre Festival jeden Sommer Kunstinteressierte dazu ein, den Blick nach oben zu richten. Warum? Weil der gemeinnützige Verein zusammen mit Street-Art- Künstlern aus Österreich und aller Welt Hausfassaden in bunte Kunstwerke verwandelt.

Diese riesigen Wandgemälde entstehen über den Zeitraum einer Woche und finden sich bereits in zahlreichen Ecken der Stadt wieder – Pinselstrich für Pinselstrich werden graue Ecken zu identitätsstiftenden Plätzen.

Visionen an der Wand

Calle Libre 2025 steht unter dem Thema „Youtopia“ – eine Wortschöpfung aus „you“ und „utopia“. Jedes Jahr fokussiert sich das Festival auf einen anderen Bezirk. Passend zum 12-jährigen Jubiläum hinterlässt Calle Libre heuer im 12. Bezirk seine Spuren.

Die Gestaltungen verteilen sich über verschiedene Wände in ganz Meidling, darunter vor allem Gemeindebauten von Wiener Wohnen. Beigesteuert werden die künstlerischen Beiträge sowohl von heimischen Akteuren als auch internationalen Größen. Interessierte können den Künstlern bei der Arbeit an der Wand zusehen und so live miterleben, wie Kunstwerke von bis zu 300 m2 Größe innerhalb weniger Tage entstehen.

Tolles Rahmenprogramm

Neben den Wandbemalungen wird während des gesamten Festivalzeitraums von 16. bis 23. August wie üblich ein buntes Rahmenprogramm geboten. In Street Art Workshops greifen Besucher selbst zur Spraydose, während sie geführte Touren zu bekannten, aber auch versteckten Perlen der urbanen Kunst begleiten.

Die genauen Orte findet man online auf der Website, das vollständige Programm finden Sie ebenfalls auf www.callelibre.at.