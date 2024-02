„21 Projekte für den 21. Bezirk“ wurden präsentiert

In der Sitzung vom letzten Dezember hat die Floridsdorfer Bezirksvertretung den Bezirksvoranschlag 2024 einstimmig beschlossen. Bezirksvorsteher Georg Papai präsentierte nun seine diesjährigen Zukunftsprojekte.

Ob Schulen, Grünraum oder Straßen, ob Kultur, Beleuchtung oder die Reinigung des Marktes: Die vorliegenden „21 Projekte für den 21.Bezirk“ zeigen die Vielfalt der Aufgaben und Investitionen, die umgesetzt werden.

Schwerpunkt Bildung und Klima

Die Schwerpunkte dieses Jahr liegen eindeutig im Bereich Bildung und klimawirksame Maßnahmen. „Wir haben das Budget für unsere Schulen für heuer fast verdoppelt“, konnte der Bezirkschef dann auch im Zuge seiner Präsentation verkünden. „Mir ist der Ausbau der Bildungseinrichtungen enorm wichtig, denn Bildung ist der Schlüssel zu einem selbstbestimmten Leben. Alle Kinder müssen Zugang zu einer Top-Ausbildung haben, unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern.“

Vier Millionen für Parks und Spielplätze

Mit einer weiteren Erhöhung von über € 150.000,- gegenüber dem vergangenen Jahr präsentiert Floridsdorf neuerlich das größte Grünraumbudget seiner Geschichte. Über vier Millionen Euro sind für Park- und Gartenanlagen sowie Kinderspielplätze reserviert.

Mehr Bäume und Maßnahmen gegen Hitze

Und es wird weiter in klimawirksame Maßnahmen zur Reduktion von urbanen Hitzeinseln und Baumpflanzungen an diversen Straßen investiert. Und das obwohl Bezirksvorsteher Georg Papai schon seit Beginn seiner Amtszeit seine eigene Parole „Jedes Jahr ein neuer Park“ konsequent übererfüllt!

„Spielraum für Kreativität “

„Ein großer Teil der Ausgaben, die der Bezirk zu leisten hat, lassen sich mit dem Begriff der Grundlast zusammenfassen, in etwa vergleichbar mit den Fixkosten in einem privaten Haushalt. Aber dazwischen gibt es auch Spielraum für Kreativität, für zukunftsorientiertes Planen und Handeln“, so der Bezirksvorsteher.

Ideen für nächstes Jahr gesucht

„Vieles ist erst durch die Anregungen und Vorschläge aus der Bevölkerung zu dem Projekt geworden, wie es sich heute darstellt“, betont Bezirksvorsteher Georg Papai und lädt die Floridsdorfer schon jetzt ein, sich aktiv an den nächsten 21 Projekten für 2025 zu beteiligen. Ideen und Impulse können per Mail an georg.papai.gp1@wien.gv.at gesendet werden.

Die „21 Projekte für den 21. Bezirk“ können in Kürze hier abgerufen werden. Außerdem wird das 8 Seiten starke Heft im Bezirk verteilt und liegt in der Bezirksvorstehung zur Abholung bereit.