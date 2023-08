31.8.: Bettel-Alm lädt zur zünftigen Geburtstag-Party

Seit 15 Jahren ist die Bettel-Alm in der Johannesgasse eine feste Wiener Party-Größe. Die spektakuläre Jubiläumsfeier am 31. August 2023 lässt die letzten Jahre Revue passieren und bietet Gelegenheit, auf viele weitere erfolgreiche Jahre anzustoßen.

Die Bettel-Alm, eine fest verankerte Institution des Wiener Nachtlebens, feiert stolz ihr 15-jähriges Bestehen. Die Jubiläumsfeier am Donnerstag, den 31. August 2023, markiert einen bemerkenswerten Meilenstein in der Geschichte einer Location, die durch die geschickte Verknüpfung von Tradition und Innovation sowie gelungene Verschmelzung von alpinem Flair und urbanem Lebensgefühl einen festen Platz in den Herzen von Jung und Alt gefunden hat. „15 Jahre Bettel-Alm sind 15 Jahre voller Leidenschaft, Spaß und unvergesslicher Momente. Wir sind dankbar für die großartige Unterstützung unserer Gäste und freuen uns auf viele weitere Jahre in der Alm. Prost auf die Zukunft!“, so Jennifer Salchenegger, Geschäftsführerin der Bettel-Alm.

Party-Nacht der Extraklasse

Weithin bekannt für ihr einzigartiges Ambiente, welches rustikalen Charme, ausgelassene Stimmung und mitreißende Tanzmusik in sich vereint, bietet die Bettel-Alm allen Gästen der Jubiläumsfeier am 31. August 2023 eine unvergessliche Party-Nacht. Köstliche Drinks, Mamas Bierlikör und ein zünftiges Flying Buffet aus der Küche des Schwesterbetriebs „Krah Krah“ lassen in puncto Kulinarik keine Wünsche offen – für die musikalische Untermalung sorgen „Die wilden Kaiser“, welche die legendäre Alm-Hymne „Bettel-Alm“ live performen, und DJ Xandi, Resident DJ der Trofana Alm in Ischgl.

Mehr Infos unter www.bettel-alm.at