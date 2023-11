Lichtblick: 32 Straßenzüge weihnachtlich erleuchtet

Mit 100 Prozent Ökostrom strahlen 32 Einkaufsgrätzel in den Bezirken im vorweihnachtlichen Lichterglanz. Damit soll die Vorfreude auf das große Fest steigen. Und auch die Einkaufslust.

Das traditionelle Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung wurde von Bürgermeister Michael Ludwig und Wirtschaftskammer-Wien-Obmann Walter Ruck vorgenommen – in feierlicher Eintracht. Wie bisher werden die Kosten für Montage, Demontage, Lagerung, Strom und Gebrauchsabgabe von der Stadt und der Wirtschaftskammer gemeinsam mit 50 Prozent gefördert. „Selbst in einer Stadt, derer es an Traditionen nicht mangelt, hat die Wiener Weihnachtsbeleuchtung einen besonderen Stellenwert. Denn Licht hat für uns Menschen eine verbindende Bedeutung. Es gibt uns ein Gefühl der Zuversicht, des Zusammenhalts und des Friedens“, so Bürgermeister Ludwig.

Vorfreude bei allen

In die selbe Kerbe schlägt Walter Ruck: „Sobald die Weihnachtsbeleuchtung erstrahlt, verändert sich die Stimmung in der ganzen Stadt. Die Vorfreude auf Weihnachten ist förmlich greifbar. Ein Lichtblick, der positive Gefühle, Hoffnung und Zusammenhalt symbolisiert und von den Wiener Unternehmerinnen und Unternehmern jedes Jahr organisiert und zum Teil selbst finanziert wird.“ Durch Verhandlungen mit den Energielieferungen konnte erreicht werden, dass die gesamte Beleuchtung mit Ökostrom betrieben wird.

Liste der 32 Einkaufsgrätzel

1. Bezirk (14 Gebiete):

Annagasse

Bauernmarkt

Dorotheergasse

Goldschmiedgasse/Jasomirgottstraße

Graben/Trattnerhof

Herrengasse

Kärntner Straße

Kohlmarkt

Neuer Markt

Palaisviertel

Rotenturmstraße

Spiegelgasse

Wallnerstraße/Fahnengasse

Wollzeile

Weitere Bezirke (18 Gebiete):

1030 Wien: Landstraßer Hauptstraße

1060 Wien: Innere Mariahilferstraße

1070 Wien: Neubaugasse

1080 Wien: Josefstädterstraße

1090 Wien: Servitenviertel, Volksopernviertel

1110 Wien: Simmeringer Hauptstraße

1120 Wien: Meidlinger Hauptstraße

1140 Wien: Hütteldorfer Straße, Nisselgasse

1150 Wien: Äußere Mariahilferstraße, Gablenzgasse, Reindorfgasse

1170 Wien: Kalvarienberggasse

1180 Wien: Währinger Straße

1190 Wien: Obkirchergasse

1220 Wien: Seestadt Aspern

1230 Wien: Maurer Hauptplatz

Weitere Infos: http://meinkaufstadt.wien