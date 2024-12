35 Anzeigen bei Aktion scharf auf Christkindlmärkten

Bei Punsch und Keksen geht’s nicht nur besinnlich zu, sondern auch Strizzis sind unterwegs. Das Einsatzteam der Stadt führt mit der Polizei zahlreiche Schwerpunkt-Aktionen durch. Mit Erfolg.

Derzeit heißt es aufpassen: Auf Christkindlmärkten sind Taschendiebe und Betrüger unterwegs – oft getarnt als Straßenkünstler und Mozart-Verkäufer. Die jüngsten Einsätze haben schon zu 35 Anzeigen geführt, darunter Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung, unbefugte Gewerbeausübung und illegale Öffnungszeiten. In elf Fällen wurden unbefugte Waren beschlagnahmt.

Es geht noch weiter

Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen, zeigt sich mit dem bisherigen Verlauf der Schwerpunktaktion zufrieden und kündigt weitere Kontrollen an: „Leider halten sich nicht alle an die Regeln. Unsere Schwerpunktaktion hat das Ziel, auch in dieser besonderen Zeit für Ordnung und höchste Sicherheit zu sorgen.“ Und Bürgermeister Michael Ludwig betont: “Wien zählt zu den sichersten Städten der Welt – und das ist kein Zufall.” Die Polizei und die Gruppe Sofortmaßnahmen würden wesentlich dazu beitragen.