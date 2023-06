40 Organisationen bitten zum großen Straßenfest

Das jüdische Straßenfest in der Innenstadt ist das Sommerhighlight der IKG.KULTUR. Es wird die Vielfalt des jüdischen Lebens gefeiert!



Über 40 jüdische Organisationen und Institutionen bieten Einblick in ihr Schaffen, vorort sind zahlreiche jüdische Künstler und Designer. Die schönen Schmuckstücke und Designobjekte können natürlich erworben werden. Neben Bühnenshows, Livemusik und Kinderprogramm, gibt es Kulinarik aus der koscheren Küche und Tanzperformance.

Der Eintritt ist frei

Die wichtigsten Auszüge aus dem Bühnenprogramm:

– Die Noya Showband sorgt mit israelischer Volks- und Tanzmusik für gute Stimmung.

– Die Brüder Meirov Band präsentiert das traditionelle bucharische Trommelspiel in Traditionsbekleidung. Weitere Informationen unter http://www.ikg-wien.at/strassenfest2023

– Aus Sicherheitsgründen müssen Besucher einen Lichtbildausweis mitführen.

– Das jüdisches Straßenfest findet am Sonntag, 18. Juni, am Judenplatz in der Zeit von 14:30 bis 19 Uhr statt. Der Eintritt ist für alle Besucher frei.