43er und 44er: Endspurt der Bauarbeiten!

Gute Nachrichten für alle Fahrgäste der Straßenbahnen 43 und 44: Ab dem 21. September sind die beiden Linien wieder in Betrieb!

Seit April läuft die Umgestaltung der Universitätsstraße. Somit waren auch die Straßenbahnen 43 und 44 betroffen. Doch nun ist die Fertigstellung der neuen, verbesserten Route in weniger als zwei Wochen in Sicht. Während der Bauarbeiten kam es zu Unzufriedenheit bei den Anwohnern, insbesondere wegen der verlängerten und oft als unzureichend empfundenen Umstiegsmöglichkeiten.

Aktuell wird noch am Abschnitt beim „Jonas Reindl“ gearbeitet, doch die Arbeiten neigen sich dem Ende zu. Ab 21.September werden die Straßenbahnlinien 43 und 44 wieder ihren Betrieb aufnehmen und bis Schottentor fahren.

Vorteile für die Alservorstadt

Die neuen Straßenbahngleise verlaufen künftig am Rand der Fahrbahn, was die Einrichtung neuer Radwege ermöglicht und einen unkomplizierteren Umstieg an die U5 erleichtert.