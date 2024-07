50 Jahre GB*: Jubiläum mit 50 Events!

Die Gebietsbetreuung Stadterneuerung wird 50 Jahre alt! Von 9. bis 27. September lädt sie daher drei Wochen lang ein, Stadterneuerung hautnah zu erleben. Am Programm des Jubiläumsjahres stehen 50 Events.

Die GB*unterstützt die Bürger seit der Gründung im Jahr 1974 in ihren Anliegen rund ums Wohnen und die Nachbarschaft. Das Angebot an Mitmach-Möglichkeiten und Beteiligung ist vielfältig, bei der GB* gestalten die Menschen die Zukunft der Stadt seit 50 Jahren mit. Das wird bald gefeiert!

Start 1974 in Ottakring

In den 1970er Jahren entschied sich die Stadt, die damals abgewohnten Gründerzeitviertel behutsam und bewohnerorientiert – also sanft – zu erneuern. Mit der ersten Gebietsbetreuung Stadterneuerung in Ottakring, die 1974 eingerichtet wurde, begann die mittlerweile fünf Jahrzehnte dauernde Erfolgsgeschichte. „Mit den zahlreichen Beratungsangeboten sowie der Aktivierung der Bürger leistet die GB* ihren Beitrag zum guten Zusammenleben in unserer Stadt”, so Otto Eckl, Abteilungsleiter Technische Stadterneuerung.

Voller Ideen für Wien

Die Gebietsbetreuung Stadterneuerung ist die zentrale lokale Drehscheibe für die Bezirke, Anlaufstelle für Akteure vor Ort und Serviceeinrichtung für alle Bewohner. Das greift die Jubiläums-Kampagne „Voller Ideen für Wien“ auf. Während der Programmwochen, die von 9. bis 27. September 2024 wienweit stattfinden, erhalten die Besucher bei 50 Veranstaltungen spannende Einblicke in das breitgefächerte Aufgabenspektrum der Gebietsbetreuung Stadterneuerung. Detailinfos zu den Events folgen.

Wofür die GB* zuständig ist

Sie begleitet die Entstehung neuer Stadtteile und informiert über Veränderungen. Aktionen wie Nachbarschaftswochen, Feste, Grätzltouren etc. fördern das Gemeinwesen und bieten Anreize für Bewohner, sich selbst im Stadtteil zu engagieren. Die GB* informiert auch zu klimarelevanten Themen und Maßnahmen, wie z.B. die Beschattung und Kühlung von Grätzln. Sie berät zu Gebäude- und Hofbegrünung, initiiert Nachbarschaftsgärten und Begrünungsaktivitäten im öffentlichen Raum. Weiters unterstützt sie Menschen dabei, nachbarschaftliche Kooperationen und soziale Netzwerke aufzubauen. Mit „partizipativen Budgets“, wie dem GB*Nachbarschatz oder der „Grätzlmarie“ können Bewohner selbst über Stadtteil-Maßnahmen entscheiden. Die GB* engagiert sich aber nicht nur in Stadtentwicklungsgebieten, sondern auch in der Bestandstadt. Im Fokus steht die Sanierungsoffensive „Wir SAN Wien“ und das Stadterneuerungsprogramm WieNeu+, das dazu beiträgt, ausgewählte Grätzl klima- und zukunftsfit zu machen.

