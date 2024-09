700 Meter lange Rad- und Fußgängerbrücke für die Donaustadt

Auf Wunsch der Donaustädter Bevölkerung entsteht nun eine der längsten Fußgänger- und Radverbindungen Wiens. Die geplante Brücke wird eine Länge von 700 Metern haben und das Quartier Marlen-Haushofer-Weg mit dem künftigen Stadtentwicklungsgebiet Süßenbrunner West verbinden. Diese neue Route führt über den Gewerbepark Stadtlau und schafft damit einen sicheren Zugang zum Gewerbepark.

Besonders spannend ist der Anschluss an Wiens ersten Mega-Radhighway, der auf einer Strecke von sieben Kilometern zwischen Kagraner Platz und der Innenstadt verläuft. Radfahrer:innenprofitieren so von einer erweiterten, direkten Verbindung zwischen Seestadt und dem Kagraner Platz. In weiterer Folge wird der Radweg bis in die City weitergeführt.

„Wo in der Stadtplanung bisher Menschen zu Fuß und mit dem Fahrrad vernachlässigt wurden, setzt die Fortschrittskoalition jetzt an. Durch die Brücke verbessern wir die Mobilität und zeigen, wie innovative, nachhaltige Lösungen den Alltag der Menschen spürbar erleichtern können“ , betont NEOS Wien Mobilitätssprecherin Angelika Pipal-Leixner.

Die Brücke schließt zudem eine Lücke in der städtischen Infrastruktur, die bei der Widmung des Stadtentwicklungsgebiets Raffenstättergasse für über 1.000 Wohnungen entstanden ist. Damals wurde eine Anbindung an den Gewerbepark und darüber hinaus vernachlässigt, was nun nachgeholt wird.

Der Baubeginn ist für Mitte 2026 vorgesehen.