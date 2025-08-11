Der Sonne entgegen: Mit Rad und Öffis ins Bad

Die Hitzeperiode ist zurück, die Bäder freuen sich. Bei Temperaturen über 30 Grad wollen viele ins kühle Nass! Die Öffis sorgen für eine entspannte An- und Abreise.

Wer in Wien nach Badeplätzen sucht, wird schnell fündig. Neben den städtischen Freibädern gibt es auch viele Naturbadeplätze, die kostenlos und ohne Konsumzwang genutzt werden können – etwa entlang der Alten Donau oder in der Lobau.

Baden auf der Donauinsel

Zu den beliebtesten Badeplätzen zählt auch die Donauinsel – besonders an heißen Tagen ist hier einiges los. Damit bei der Anreise mit den Öffis alles rundläuft, haben die Wiener Linien mit der Intervallveränderung der Linie 20A im April auch den Fahrplan der Linie 20B angepasst. Diese ist nun als Verstärkerlinie unterwegs und fährt zwischen den Fahrten des 20A entlang der Arbeiterstrandbadstraße. Für Badegäste bleibt alles wie gewohnt: Alle 20 Minuten bringt sie ein Bus von einem Badeplatz zum nächsten.

Fahrt zum Schafbergbad

Auch die Fahrt zum Schafbergbad ist jetzt noch einfacher: Die Intervalle der Linie 42A, die von Hernals zu dem Bad führt, wurden deutlich verbessert. Unter der Woche fährt der Bus nun alle 15 Minuten statt alle 20 Minuten. Am Wochenende geht’s sogar noch schneller – mit einem 10-Minuten-Intervall statt wie bisher alle 20 bis 30 Minuten.

Radeln ins kühle Nass

Die Fahrt zum kühlen Nass ist auch mit den mehr als 3.000 WienMobil-Rädern möglich, die an mehr als 250 Standorten in allen 23 Bezirken bereitstehen. Ein Teil der Radflotte ist auch mit Kindersitzen ausgestattet. Viele Wiener Freibäder haben ganz in der Nähe eine WienMobil Rad-Station. Neu mit dabei sind die Station Arbeiterstrand, von der aus man zum Strandbad Alte Donau oder auch in das Angelibad kommt, sowie die Stationen Alte Donau und Neue Donau.

Keine Parkplatz-Suche

So geht Sommer in Wien – ganz ohne Parkplatzsuche! WienMobil-Rad ist das Bikesharing-Angebot der Wiener Linien. Einfach App runterladen, Leihrad in der Nähe finden, buchen und losradeln. Schon ab 35 Cent pro 30 Minuten. Alle Infos online unter: WienMobil Rad