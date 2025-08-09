Odtimer-Juwelen: Mille Miglia-Stimmung im Huma Eleven

Rund, rar, rostfrei: Das Huma Eleven wird zur Zeitmaschine auf vier Rädern! Bis 22. August zeigt eine Oldtimer-Ausstellung fahrbare Schätze vergangener Jahrzehnte und am 23. August fällt direkt vor dem Center der Startschuss zur legendären Vienna Classic Days-Rallye.

Der Duft von Benzin, blitzendes Chrom und jede Menge PS-Nostalgie – im Huma Eleven erleben Besucher aktuell ein einzigartiges Spektakel für Auto-Enthusiasten. Die Oldtimer-Ausstellung präsentiert faszinierende Klassiker, die nicht nur Technik-, sondern auch Designgeschichte geschrieben haben. Der Eintritt ist frei!

Glanzstücke der Automobilgeschichte

Vom eleganten Jaguar E-Type bis zum liebevoll restaurierten VW Käfer vereint die Ausstellung im beliebten Simmeringer Shoppong Center Fahrzeuge, die Geschichte atmen. Ob Rennsportlegende oder Familienklassiker, jedes Modell erzählt seine eigene Story. Besonders beliebt: der knallrote Bulli und die schnittige Corvette Stingray. Die Ausstellung ist noch bis Freitag, 22. August zu den regulären Öffnungszeiten des Centers zugänglich, ideal für einen spontanen Boxenstopp beim Einkaufsbummel.

Vienna Classic Days: Startschuss beim Huma Eleven

Am Samstag, den 23. August, wird es dann richtig laut und emotional. Denn der Auftakt zur Vienna Classic Days 2025 findet wieder direkt vor dem Huma Eleven statt. Ab 8 Uhr rollen mehr als 200 liebevoll gepflegte Oldtimer samt ihren stolzen Besitzern auf das Areal. Um 10 Uhr startet die wohl charmanteste Rallye Wiens durch die Stadt. Die Parade der rollenden Kulturgüter zieht alljährlich tausende Schaulustige in ihren Bann und macht das Einkaufszentrum kurzerhand zur Eventbühne mit PS. In richtiger Mille Miglia-Stimmung werden die fahrenden Schmuckstücke und ihre Besitzer Richtung Sternfahrt mit viel Jubel und Hallo verabschiedet.

Nostalgie trifft Shoppingvergnügen

Für Besucher des Centers bietet sich eine einmalige Kombination aus Einkaufserlebnis und Auto-Kultur. Wer möchte, kann vor dem Shopping-Trip noch einen Blick unter die Hauben der historischen Fahrzeuge werfen – ganz ohne Eintritt. Wer den besonderen Spirit der Vienna Classic Days spüren will, sollte sich Samstagvormittag unbedingt freihalten. Weitere Infos zur Veranstaltung und Strecke gibt’s auf viennaclassicdays.com