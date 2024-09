Kultfilm-Jubiläum: Wien feiert mit Touren und Events

Vor 75 Jahren fand die Premiere des Kinoklassikers „Der dritte Mann“ in London statt. Der Film wurde teilweise in Wien gedreht. Fans aus aller Welt nutzen seit 2007 die Möglichkeit, Original-Drehorte in und unter Wien und ein eigens dem Film gewidmetes Museum besuchen.

„Der dritte Mann“ spielt im Wien der Nachkriegszeit. In dem Thriller geht es um den Penicillin-Schmuggler Harry Lime und seinen Jugendfreund Holly Martins. Die Geschichte endet mit einer Verfolgungsjagd durch die Wiener Kanalisation – einer der Höhepunkte des Films. Den Ort des Geschehens können Fans im Rahmen einer Kanaltour besuchen. Weiters wird ein Stadtspaziergang geboten und das Burgkino spielt den Film mehrmals pro Woche. Auch das „Dritter Mann“-Museum ist ein Publikumsmagnet.

Dreharbeiten in der Besatzungszeit

Der dritte Mann wurde 1948 im geteilten Wien der Nachkriegszeit gefilmt. Die zerbombte Stadt bot die perfekte Kulisse für den Thriller. Das britische Kamerateam durfte sich in der Sowjetzone allerdings nicht frei bewegen. Die Fahrt im Riesenrad sowie die Szenen vor der Riesenradgondel wurden deshalb nicht in Wien gedreht. Regisseur Carol Reed ließ dafür eine halbe Riesenrad-Gondel in einem Filmstudio in London eigens für seinen Film nachbauen.

Filmmusik aus Wien

Teil der Erfolgsgeschichte ist auch die Musik. Carol Reed entdeckte den Komponisten für seine Filmmusik beim Abendessen in einem Heurigenlokal. Er beauftragte den Zitherspieler Anton Karas, der durch diesen Zufall weltberühmt wurde. Seine von ihm komponierte Titelmelodie zum dritten Mann hielt sich damals über elf Wochen auf Platz eins der US-Charts. Durch diesen Erfolg wurde auch die Zither als Instrument international berühmt.

Führung tief unter der Stadt

Unter dem Giradipark nahe dem Karlsplatz bietet Wien Kanal von Mai bis Oktober Kanaltouren an. 220.000 Film- und Kanalfans haben bereits an dem 45-minütigen Ausflug in die Stadt unter der Stadt teilgenommen. Besucht wird unter anderem der Drehort der berühmten Verfolgungsjagd und der eingewölbte Teil des Wienflusses. Bei der Tour erwartet die Besucher nicht nur Filmgeschichte, sondern auch sehr viel Information über die Welt der Kanalarbeiter. Mehr Infos hier.

Jubiläumskatalog im Museum

Das „Dritte Mann“-Museum in der Preßgasse 25 im 4. Bezirk widmet sich als einziges Museum der Welt nur einem einzigen Film. Im Jahr 2005 eröffnet, zeigt es auf einer Fläche von über 400 Quadratmeter in 16 Räumen eine umfassende Sammlung von mehreren tausend Originalexponaten. Das Museum ist Anlaufstelle für Filmfans und bietet zum Jubiläum einen neuen, 200 Seiten starken 75-Jahre-Jubiläumskatalog an. Mehr Infos hier.

Originalfassung im Kino sehen

Das 1912 gegründete Burgkino im 1. Bezirk ist eines der ältesten noch betriebenen Kinos weltweit. Die Institution spielt den „Dritten Mann“ mehrmals die Woche in der originalen englischen Fassung. Zum Jahrestag der Filmpremiere am 1. September wurde der gesamte Film sogar in 35mm Originalversion analog über einen alten Kinoprojektor gespielt. Mehr Infos hier.

Themenspaziergang zum Film

Die Fremdenführer der Vienna Walks & Talks bieten einen Themenspaziergang zum Film an. Mit Hilfe von reichem Bildmaterial folgen sie Harry Lime durch die Kopfstein-gepflasterten Straßen und Plätze der Wiener Altstadt und besuchen dabei die wichtigsten Drehorte an der Oberfläche. Mehr Infos hier.