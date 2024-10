Let’s go! 85.000 Spiele-Fans bei der Game City

Von 11. bis 13. Oktober 2024 strömten beeindruckende 85.000 Besucherinnen und Besucher zur Game City ins Rathaus. Auf einer Fläche von 15.000 Quadratmetern präsentierten über 130 Aussteller:innen die neuesten Spiele und Technologien.

Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr eröffnete die Veranstaltung und zeigte sich besonders erfreut über die starke Resonanz: „Gaming ist weit mehr als nur Unterhaltung – es fördert strategisches Denken, Teamarbeit und Problemlösungsfähigkeiten. Unser Ziel ist es, junge Menschen nicht einzuschränken, sondern sie zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Videospielen zu befähigen.“

Cosplay-Parade und Gaming-Highlights

Auch in diesem Jahr begeisterte die Cosplay-Parade mit rund 200 Teilnehmer*innen, die in fantasievollen Kostümen vom Museumsquartier bis zum Wiener Rathaus zogen. Die Vielfalt der Kostüme reichte von Werwölfen und Furries bis hin zu bekannten Figuren wie Obelix, Rotkäppchen, Prinzessin Peach aus Super Mario, Zelda und Josha, Jawas aus Star Wars, Sims, Ghostbusters, Spiderman sowie Charakteren aus Minecraft und Hogwarts. Die Parade ließ keine Wünsche offen.

Währenddessen hatten die Gaming-Fans in den prunkvollen Räumen des Rathauses die Gelegenheit, die neuesten Spieletrends zu erkunden. Der Festsaal verwandelte sich in eine virtuelle Welt mit VR-Headsets, neuen Konsolen und Rennspielsimulatoren, die das Publikum in ihren Bann zogen.

Super Mario und Harry Potter

Besonders beliebt waren das neueste Super Mario-Abenteuer, das vor seiner offiziellen Veröffentlichung spielbar war, sowie die Harry Potter-Spiele. Über sieben Räumlichkeiten des Rathauses waren dem Gaming gewidmet. Vor dem Rathaus sorgten ein großer Scooter-Parcours und eine Wiener Wasserstation für zusätzliche Attraktionen. Mehr als 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgten für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung, während zahlreiche Influencerinnen und Gamerinnen die Social-Media-Kanäle der Game City mit Leben füllten.