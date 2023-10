Ab 9. Oktober Start für mehrere Baustellen

In der kommenden Woche beginnt die Stadt mit Fahrbahnsanierungen in den Bezirken Simmering, Ottakring, Hernals und Floridsdorf. Die Dauer der Verkehrsbehinderungen durch die Baustellen variiert von 10 Tagen bis kurz vor Weihnachten.

Im 11. Bezirk wird auf der Simmeringer Hauptstraße gearbeitet, im 16. Bezirk ist die Huttengasse betroffen, im 17. Bezirk finden Sanierungsarbeiten an der Kreuzung Rötzergasse statt und im 21. Bezirk gibt es eine Baustelle auf der Brünner Straße.

Baustelle in Simmering

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit wird in der Simmerringer Hauptstraße im Bereich der Franz-Perska-Gasse im 11. Bezirk eine Fahrbahnanhebung und eine Radwegquerung mittels Verkehrsinsel errichtet. Am 9. Oktober beginnen die Arbeiten. Für die Baudauer wird der bestehende Radweg im Baustellenbereich gesperrt. Der Radverkehr wird über die 3,5 Meter breite Restfahrbahn umgeleitet.

Geplantes Bauende: 15. November 2023

15. November 2023 Örtlichkeit: 11., Bereich in der Franz-Perska-Gasse

Baustelle in Ottakring

Nach Schachtabdeckungsarbeiten wird die angrenzende Fahrbahn in der Huttengasse in Fahrtrichtung 14. Bezirk zwischen Hasnerstraße und Wiesberggasse im 16. Bezirk instandgesetzt. Weiters wird nach Grabungsarbeiten in der Huttengasse auf Höhe Adolf-Czettel-Gasse der betroffene Gehsteig endgültig wiederhergestellt. Am Dienstag, dem 10. Oktober, beginnt die Stadt mit der Sanierung. Die Arbeiten am Gehsteig finden zwischen 10. und 13. Oktober tagsüber bei Sperre des Gehsteiges und gleichzeitiger Einrichtung eines Ersatzgehsteiges auf dem angrenzenden Parkstreifen statt. Die Fahrbahninstandsetzungsarbeiten finden zwischen 18. und 20. Oktober nachts zwischen 20 Uhr und 5 Uhr statt. Während der Arbeiten wird der Fahrzeugverkehr wechselweise durch den Arbeitsbereich geschleust.

Geplantes Bauende: 20. Oktober 2023

20. Oktober 2023 Örtlichkeit: 16., Huttengasse zwischen Hasnerstraße und Wiesberggasse und Huttengasse auf Höhe Adolf-Czettel-Gasse

Baustelle in Hernals

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit werden in der Kalvarienberggasse Kreuzung Rötzergasse im 17. Bezirk Gehsteigvorziehungen und eine Fahrbahnanhebung errichtet. Am dem 10. Oktober erfolgt der Startschuss für die Arbeiten. Sie finden tagsüber bei Freihaltung eines Fahrstreifens statt. Das Abbiegen in Richtung stadtauswärts (in Richtung Hormayrgasse) bleibt während der Bauarbeiten möglich. Die Rötzergasse wird zwischen Kalvarienberggasse und Jörgerstraße für die Baudauer gesperrt. Die Zufahrt zu den Garagen ist jederzeit möglich.

Geplantes Bauende: 22. Dezember 2023

22. Dezember 2023 Örtlichkeit: 17., Kalvarienberggasse Kreuzung Rötzergasse

Baustelle in Floridsdorf

Am 10. Oktober 2023 beginnt die Stadt aufgrund von Zeitschäden mit der Sanierung der Fahrbahn in der Brünner Straße. Die Arbeiten finden in Fahrtrichtung stadteinwärts in den Bereichen vor den Kreuzungen mit der Kummergasse und der Johann-Weber-Straße statt. Die Bauarbeiten werden jeweils tagsüber in zwei Bauphasen durchgeführt.

Kreuzung Brünner Straße/Kummergasse:

In der ersten Bauphase werden der linke Geradeausfahrstreifen und der Linksabbiegestreifen gesperrt. Die zweite Bauphase findet bei Sperre des rechten Geradeausfahrstreifens statt.

Kreuzung Brünner Straße/Johann-Weber-Straße:

In der ersten Bauphase erfolgen die Arbeiten bei Sperre des linken Geradeausfahrstreifens. In der zweiten Bauphase erfolgen die Arbeiten bei Sperre des rechten Geradeausfahrstreifens. Die Autobushaltestelle „Stammersdorf“ wird auf Baudauer aufgelassen. Die Autobuslinie 510 wird über Stammersdorfer Straße und In der goldenen Erden zur Johann-Weber-Straße umgeleitet. Für die anderen Autobuslinien werden Ersatzhaltstellen eingerichtet. Der Fußverkehr wird aufrechterhalten.