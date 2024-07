Ab ins Wasser: Badespaß zum Nulltarif in Wien

Die Temperaturanzeige klettert unaufhörlich höher und man sehnt sich derzeit dringend nach Abkühlung. Lust auf einen Sprung ins kühle Nass? Bei diesen Naturgewässern Wiens genießen Sie Urlaubsfeeling zum Nulltarif!

Mit 63 Kilometern an frei zugänglichen Ufern und einer breiten Palette an unterschiedlichen Badeplätzen hat Wien als Wasserstadt für alle etwas im Programm. An heißen „Hundstagen“ bietet sich damit ein herrliche Möglichkeit, schnell einmal gratis ins Wasser zu springen – das klingt doch nach Urlaub!

Sind Sie auch schon reif für die Donauinsel?

Ursprünglich als zentraler Baustein des Wiener Hochwasserschutzes angelegt ist die Donauinsel heute eine der beliebtesten Erholungsoasen für die Wiener Bevölkerung. Am längsten Badestrand Europas erleichtern 60 Schwimm-Pontons den Einstieg ins kühle Nass der Neuen Donau. Im naturnahen Norden und im Süden der Insel sowie am linken Donaudamm befinden sich zwei der größten, in unmittelbarer Nähe einer Großstadt gelegenen FKK-Badebereiche. Auch Spaziergänger und Radfahrer kommen bei dem Wegenetz von 135 Kilometern voll auf ihre Kosten.

Abkühlung und Freizeitspaß beim Pier 22

Am rechten Ufer der Neuen Donau auf Höhe der Reichsbrücke bietet der „Pier 22“ (ehemals „Sunken City“) auf rund 20.000 m2 viel Erholungsraum mit konsumfreie Zonen und Sportmöglichkeiten. Eine Uferpromenade mit schattigen Plätzchen, neue Schwimmplattformen und Duschen, eine Picknick-Landschaft mit Tischen, Sitzgelegenheiten und Pergolen sowie ein überdachtes Sportfeld warten auf Erholungsbedürftige. Der 1. Bauabschnitt der neuen Freizeitoase ist nun schon abgeschlossen – das ermöglicht einen uneingeschränkte Badebetrieb.

„Urlauben“ wie in Rio am hippen CopaBeach

Der CopaBeach, direkt an der Neuen Donau gelegen, lockt mit ausgedehnten Grünflächen, großen Bäumen und einem Kletterpark. Insgesamt erstreckt sich der Freizeit-Hotspot über 4 Hektar mit einem 500 Meter langen Uferbereich. Zwei Sandstrände, eine begrünte Sitzarena und tropische Pflanzen garantieren Urlaubsfeeling pur. Damit der Heimweg befreit von Sand angetreten werden kann, stehen vor Ort Duschmöglichkeiten zur Verfügung. Ein bunter Mix aus moderner, internationaler Gastronomie mit einzigartigem Blick auf die Neue Donau rundet einen Besuch ab.

Ab zum Pritscheln und Planschen am Arena Beach

Die Kaisermühlenbucht liegt am linken Ufer der Neuen Donau stromabwärts der Kaisermühlenbrücke und erinnert an ein Amphitheater. Der familienfreundliche Sandstrand ist seit Anfang Mai 2024 für Badegäste eröffnet. Entlang der anliegenden Arena-Terrassen am Uferbereich sorgen Bäume für neue Schattenplätze. Der Arena Beach ist 1.100 m2 groß, verfügt über eine Flachwasserzone und lädt zum Pritscheln, Planschen und Sonnen ein.

„Fluch der Karibik”-Beachfeeling in der Pirat Bucht

Die Pirat Bucht zwischen Vienna City Beach Club und Wakeboardlift bietet einen weiteren großzügigen 200 Meter langen Sandstrand mit seichten Wassereinstiegen auf 3.500 Quadratmetern. Auch ein Teil des Wiesenbereiches wurde mit Sand aufgeschüttet: Hier sorgen die Baumkronen großer Pappeln für gemütliche Schattenplätze. Zwei Holzzillen, alte Baumstämme und Steinquader als Sitzgelegenheiten sowie Mobil-WCs stehen zur Verfügung.

Wiens traditionelles Bade-Eldorado Alte Donau

Mit einer Wasserfläche von 1,6 Quadratkilometern ist die Alte Donau ein hoch geschätzter Freizeit-Hotspot der Wiener. Die Alte Donau ist auch eine wichtige ökologische Nische inmitten der City. Ausgedehnte Schilfzonen, charakteristische Uferbepflanzungen und ein ausgeklügeltes Gewässermanagement haben dazu beigetragen, dass sich viele teils seltene Tier- und Pflanzenarten hier sehr wohlfühlen. Für die Top-Wasserqualität in der Alten Donau sorgen die Unterwasserpflanzen. Entlang der romantischen Uferpromenaden finden sich zahlreiche kostenlose Badegelegenheiten.

Fantastischer Panorama-Blick an der Oberen Alte Donau

Seit Sommer 2023 gibt es an der Oberen Alten Donau 4 neue Badestege und 5 neue Schwimmplattformen. Erste Reihe fußfrei mit direktem Panorama auf die Alte Donau: Die neuen, bis zu 30 Meter langen Steganlagen ermöglichen einen komfortablen Wassereinstieg, durch die großzügigen Liegeflächen auf den Stegen entsteht noch mehr Platz im so beliebten Freizeitparadies. Entlang der Uferböschung Höhe Fultonstraße wurden hitzetolerante Baumarten gesetzt, Tisch-Bank-Kombinationen laden zum Verweilen ein.

Gut abhängen am Arbeiterstrand und in der Strombucht

Der Arbeiterstrand ist eine 23.000 Quadratmeter große Liegewiese an der Oberen Alten Donau mit zahlreichen Wasserzugängen am naturnahen Schilf-Strand, vielen Schatten spendenden Bäumen, WC-Anlage und bequemen Sitzgelegenheiten. Etwas versteckt liegt die Strombucht an der Unteren Alten Donau am Dampfschiffhaufen. Diese 6.000 Quadratmeter große Liegewiese ist ein Geheim-Tipp für jene, die ein ruhiges Plätzchen besonders zu schätzen wissen. Die Freizeitoase hat einen kleinen Kiesstrand. Mehrere Tische und Bänke bieten den perfekten Ort für ein Picknick.

Splish-Splash-Vergnügen in der Donaustadt

Neben dem Teich Hirschstetten und dem Badeteich Süßenbrunn ist in der Donaustadt der künstlich angelegte See in der Seestadt Aspern ein richtiges Erfrischungs-Highlight mit einer Fläche von ca. 50.000 m2. Er bietet naturnahe Schilfzonen, zwei Kieselsand-Streifen am Südufer sowie eine großzügige Hundezone mit Wasserzugang und ist durch die öffentliche U2-Anbindung im Handumdrehen erreichbar.