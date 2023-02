Abgeordneter lädt zu Führungen ins Parlament ein

Gewaltige 25.000 Besucher gaben sich bei der Parlamentseröffnung die Klinke in die Hand. Daher mussten viele auf den Besuch verzichten. Das können sie am Dienstag, 18. April, nachholen. Nationalratsabgeordneter Christian Oxonitsch, der erst im Dezember frisch ins Hohe Haus eingezogen ist, öffnet die historischen Tore am Ring. Er lädt alle WIENER-BEZIRKSBLATT-Leser zur Spezialführung ein.

Große Renovierung

Am 18.4. geht es um 15:00 Uhr los. Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen begrenzt daher bittet Oxonitsch um rasche Anmeldung unter der Telefon-Nummer 01/492076631. Sehenswert ist das Parlament auf jeden Fall: Renoviert wurden 55.000m2 Geschoßfläche, 740 Fenster, 600 historische Türen, 500 Luster und der Plenarsaal mit Glaskuppel.