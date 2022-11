Ottakringer Oxonitsch wechselt in den Nationalrat

Die langjährige Ottakringer Nationalrätin Nurten Yilmaz verabschiedet sich aus dem Nationalrat. Mit ihrem Abschied kommt es in Ottakring gleich zu drei Personalrochaden – das WIENER BEZIRKSBLATT berichtete. In den Nationalrat rückt der bisherige Wiener Gemeinderat Christian Oxonitsch nach. Dieser wurde heute aus dem Wiener Gemeinderat verabschiedet.

Wiener Karriere

Christian Oxonitsch zog 1996 erstmals in den Wiener Landtag und Gemeinderat ein. Der Ottakringer wechselte im März 2009 als Stadrat für Bildung, Jugend, Information und Sport in die Stadtregierung. Dieses Funktion führte er bis November 2015 aus. Oxonitsch war daraufhin als SPÖ-Klubvorsitzender im Gemeinderat tätig. Am 29. Juni 2018 übergab er diese Funktion an Josef Taucher.„Christian Oxonitsch ist ein großer Sozialdemokrat, der sein Herz am rechten Fleck trägt. Ein Kämpfer, der sich seit vielen Jahren für Chancengleichheit, Gerechtigkeit, Bildung und Kinderrechte engagiert,“ wie dieser betont. „Ich wünsche Christian Oxonitsch alles erdenklich Gute und danke ihm für sein Engagement, seine Arbeit und sein Herzblut für Wien und die Menschen in dieser Stadt.“

Der Ottakringer verspricht als Nationalrat weiterhin für Wien zu arbeiten. „Zwar jetzt noch in Opposition, aber ich werde mit voller Kraft auch daran arbeiten, dass diese Phase kurz bleibt und die Sozialdemokratie schon bald wieder die bestimmende Kraft auf Bundesebene ist.“

Gewerkschafterin rückt nach

(C) Kurt Prinz: Susanne Haase wird am 21. Dezember als Gemeinderätin angelobt. (C) SPÖ 16: Stefan Jagsch wird neuer Klubvorsitzender der SPÖ-Ottakring.

In den Wiener Gemeinderat folgt Susanne Haase (geb. 1975) Oxonitsch nach. Die Gewerkschafterin ist Landesgeschäftsführerin der Gewerkschaft vida und bis dato Klubvorsitzende der SPÖ-Ottakring. Sie wird am 21. Dezember, bei der nächsten Sitzung des Gemeinderates im Rathaus, angelobt. Den Ottakringer Klubvorsitz für die Bezirksroten wird künftig Stefan Jagsch übernehmen.