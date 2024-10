Abzapft is’: Planungen für Kaiser Wiesn 2025 laufen

Eine gute Bilanz kann die heurige Wiener Kaiser Wiesn vorweisen: 18 Tage Oktoberfest-Stimmung, 380.000 Besucher, 800 Mitarbeiter und 17.000 Brezen sind nur einige markante Zahlen. Die Planungen für 2025 laufen.

Die Bilanz der Wiener Kaiser Wiesn ist gut – wenn auch nicht sehr gut. „Wetterbedingt gibt es keinen neuen Besucherrekord“, sagt Geschäftsführer Johann Pittermann im Wiener-Bezirksblatt-Gespräch. „Trotzdem gab es einen Anstieg von Spontan-Besuchern und eine Steigerung bei den Ticketverkäufen in unseren Festzelten.“

700 Stunden Livemusik, 800 Mitarbeiter

380.000 Besucher in 18 Tagen sind ja insgesamt kein „Lercherl“: „Wir sind stolz auf das Erreichte und haben bewiesen, dass die Wiener Kaiser Wiesn Österreichs größtes Brauchtums- und Oktoberfest ist. Danke an alle Partner”, ist Pittermann guter Dinge. Die Detailzahlen sind atemberaubend: Es gab 700 Stunden Livemusik von 1.900 Musikern, 10.000 Arbeitsstunden von 800 Mitarbeitern und 17.000 verkaufte & knackige Brezen.

Planungen sind angelaufen

Nach der Kaiser Wiesn ist vor der Kaiser Wiesn. Johnny Pittermann und sein Team haben bereits mit den Planungen für 2025 begonnen. An vielen Details gilt es zu feilen, nachdem klar ist, was gut und weniger gut gelaufen ist. So war die Gastronomie wesentlich besser als im Vorjahr, wie auch das Wiener Bezirksblatt bei seinen zwei Wiesn-Besuchen bestätigen kann.

Frühbucher-Bonus

Wer sich jetzt mit dem Gedanken trägt, Tickets für die Wiener Kaiser Wiesn 2025 (von 25.9. bis 12.10.) zu buchen oder sie als Weihnachtsgeschenk plant, hat eine tolle Chance: Bis 24. Dezember gibt es einen 30-%-Frühbucherbonus auf alle Tickets. Alle Details dazu auf https://kaiserwiesn.at/