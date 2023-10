Achtung: Morgen hören wir wienweite Zivilschutzübung

Sirenen-Test in ganz Österreich! Morgen, am 7. Oktober, werden zwischen 12 und 12:45 Uhr im Rahmen einer Zivilschutzübung auch in Wien vier akustischen Warnsignale lautstark zu hören sein. Infos dazu gibt’s auch über die „Stadt Wien“-App.

Am Samstag werden alle 8.300 Sirenen in ganz Österreich getestet. 180 davon befinden sich in Wien, was bedeutet, dass es auch bei uns kurz sehr laut werden wird. Als Übung werden dann über die Mittagszeit die Signale „Sirenenprobe“, „Warnung“, „Alarm“ und „Entwarnung“ ertönen. Also nicht in Panik verfallen, es handelt sich um keinen Notfall!

Wien ist auch hierbei anders

Während in den Bundesländern die Sirenen üblicherweise mehrmals akustisch getestet werden, geschieht dies in Wien nur einmal im Jahr im Oktober. An diesem Tag sollen die Signale und deren Bedeutung wieder ins Bewusstsein der Bevölkerung gebracht werden. Außerdem wird die Hörbarkeit der Sirenen und der technische Zustand durch die technischen Dienststellen der Stadt überprüft. Im restlichen Jahr wird die Funktionstüchtigkeit nur mittels eines „stillen“ Alarms regelmäßig getestet.