Advent in Neubau: stimmungsvoll durch die Vorweihnachtszeit

Vom Charity-Punsch bis zum Weihnachtskonzert – in Neubau wird in es in der Vorweihnachtszeit ganz schön stimmungsvoll.

Die Adventzeit wird im 7. Bezirk ordentlich ausgekostet – mit einem abwechslungsreichen Veranstaltungskalender, der alle Bewohn­er:innen gekonnt auf Weihnachten einstimmt: Die Konzertreihe „Tage der stillen Musik Neubau“ in der Auferstehungskirche (6. & 13. 12., 19.30 Uhr) hilft dabei, den Vorweihnachtsstress hinter sich zu lassen und einfach zu genießen. Wer lieber Film schaut, besucht das Adventkino im Filmhaus am Spittelberg. Hier wird jeden Freitag und Samstag Unterhaltung für die ganze Familie geboten (Eintritt bis 18 Jahre frei) – am 6. Dezember bringt der Nikolo eine kleine Überraschung für die Kids vorbei.

Gemeinsam durch den Advent

Auf einen Punsch trifft man sich am besten bei einem der Charity-Punschstände, wie jenem vor der Altlerchenfelder Kirche – Bezirkschef Markus Reiter schenkt an einem der Abende sogar persönlich aus (18.12., 18 Uhr). Der Erlös kommt „Neubau hilft“ zugute.

Programm am 24. Dezember

Wer Weihnachten nicht alleine feiern möchte, der sollte ins “SkyDome” des Wiener Hilfswerks kommen. Am 24. Dezember werden hier von 11–13 Uhr gemeinsam Weihnachtslieder gesungen, heiter-besinnliche Gedichte von Mundartdichter Karl Tattyrek vorgetragen – und es erwartet alle Teilnehmer:innen ein köstliches Festessen von Max Catering. Anmeldung unter: Tel.: +43 1 512 36 61-3003 oder nachbarschaftszentren@wiener.hilfswerk.at

Für alle, die nichts verpassen wollen, das ganze Programm wird an alle Haushalte verschickt.