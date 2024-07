AÏDA-Produkte jetzt in ganz Österreich bei BILLA erhältlich

Seit Herbst des letzten Jahres haben Feinschmecker die Möglichkeit, Produkte der Wiener Traditions-Café-Konditorei AÏDA in ausgewählten BILLA-, BILLA-plus- und BILLA-Corso-Filialen zu kaufen.

Anzeige

Diese Zusammenarbeit erfreut sich großer Beliebtheit und führt nun zu einer bedeutenden Erweiterung.

Erweiterung des Angebots

Seit dem 1. Juli 2024 sind AÏDA-Produkte in ganz Österreich in BILLA-Filialen erhältlich. Das umfangreiche Sortiment reicht von herzhaften Topfengolatschen, gezogenem Apfelstrudel und verschiedenen Wiener Plunderprodukten zum Selbstaufbacken bis hin zu köstlichen Creme- und Kardinalschnitten sowie ganzen Torten. Saisonale Ergänzungen, wie die AÏDA Gourmet Torten Eiscreme in Sorten wie Cremeschnitten, Sacher- und Marillentorte sowie Apfelstrudel Eis, runden das Angebot ab. Zudem ist der AÏDA-Kaffee nun ebenfalls für den Genuss zuhause oder im Büro verfügbar.

Positive Rückmeldungen und Erfolgreiche Kooperation

Marcel Haraszti, Vorstand der REWE International AG, betont: „Die Ausweitung des Angebots von AÏDA-Produkten auf noch mehr BILLA-Märkte in ganz Österreich ermöglicht es unseren Kunden, die hochwertigen Backwaren auch dann zu genießen, wenn sie nicht in unmittelbarer Nähe einer AÏDA-Filiale leben. Wir freuen uns über diese gelungene Kooperation zweier Wiener Unternehmen.“ Die positive Resonanz der Kunden unterstreicht den Erfolg dieser Zusammenarbeit.

AÏDA-Geld-zurück-Aktion

Parallel zur Sortimentserweiterung hat AÏDA eine attraktive Geld-zurück-Aktion ins Leben gerufen. Kunden, die bei BILLA einkaufen, können AÏDA-Gutscheine erhalten. Wer auf seiner “BILLA Rechnung” eine Position “AÏDA” vorweisen kann, erhält einen EUR-5-AÏDA-Gutschein, der in allen AÏDA-Filialen in Österreich eingelöst werden kann.

Teilnahmebedingungen

Die Teilnahme ist denkbar einfach: Man muss lediglich die Rechnung abfotografieren und an marketing@aida.at senden. Zusätzlich sind Name und Anschrift anzugeben. Nach der Einsendung wird der AÏDA-Gutschein direkt zum Einkäufer geschickt. Alle Teilnehmer erhalten außerdem kostenlos die “AÏDA Stammkundenkarte“, die bei jedem Kauf oder bei jeder Konsumation einen Sofortrabatt von 10 Prozent auf die gesamte Rechnung gewährt.

Die Aktion läuft vom 2. Juli bis 31. August 2024. Einsendungen zum Erhalt des Gutscheins müssen bis spätestens 1. September 2024 per E-Mail an marketing@aida.at geschickt werden.