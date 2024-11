AÏDA bringt die Wiener Kaffeehauskultur nach Saudi-Arabien

Seit 111 Jahren prägen die rosa gehaltenen AÏDA Filialen das Stadtbild Wiens und sind heute nicht mehr aus der österreichischen Kaffeekultur wegzudenken.

In den letzten Jahren hat die familiengeführte Traditions-Café-Konditorei AÏDA ihre Expansion innerhalb Österreichs erfolgreich begonnen und im Jahr 2024 auch ins Ausland fortgesetzt. Nach den Eröffnungen in Deutschland (Flughafen München und am Berliner Hauptbahnhof) und in Kürze auch in der slowakischen Hauptstadt Bratislava folgt nun ein weiterer Meilenstein: die erste AÏDA-Filiale am King Abdulaziz International Airport in Jeddah, Saudi-Arabien.

Ein Hauch von Wien am Roten Meer

Seit dem 15. November 2024 können Reisende am Flughafen von Jeddah die österreichische Kaffeehauskultur genießen.

“Meinem Traum, das klassische Wiener Kaffeehaus in ein modernes Konzept zu verwandeln und unsere Wiener Kaffeespezialitäten und unsere berühmten Torten weltweit zu präsentieren, bin ich nun ein großes Stück näher gekommen” freut sich Dominik Prousek, vierte Generation der AÏDA Eigemtümerfamilie; und weiter “Es ist ein ergreifender Moment zu sehen, wie die Tortenkreationen meiner Vorfahren heute in die Welt hinausgetragen werden.”

AÏDA Jeddah – Qualität und Vielfalt in bester Lage

Die neue AÏDA Filiale befindet sich im Bereich der Inlandsabflüge und erstreckt sich über 284 Quadratmeter mit Sitzplätzen für ca. 150 Gäste sowie einem Take-Away-Bereich. Es handelt sich dabei um die größte F&B-Einheit (Food & Beverage) am Flughafen Jeddah.

Das Sortiment umfasst die berühmten AÏDA Kaffeespezialitäten, Snacks aus der Wiener Küche und vieles mehr, um die Gäste rund um die Uhr zu verwöhnen. Die Filiale ist täglich 24Stunden geöffnet. Durch die Verwendung von Halal-zertifizierter Gelatine ist das Angebot perfekt an die lokalen Anforderungen angepasst – ein Qualitätsstandard, der auch in Wienkonsequent eingehalten wird.

Ein starker Partner für die Zukunft

Betrieben wird die AÏDA Filiale von SSP, einem globalen Experten im Travel Food & Beverage-Sektor aus Großbritannien, der weltweit in 37 Ländern über 2.000 Standorte betreibt.

“Mit SSP duften wir einen Partner finden, der AÏDA in unserem Sinn und mit unserer Leidenschaft für Qualität und Detail betreibt” so Dominik Prousek über die Kooperation.

AÏDAs Philosophie – Bezahlbarer Luxus für alle

AÏDA vereint seit jeher Tradition mit Innovation und schafft durch von Hand gefertigte Süßwaren, exzellenten Kaffee und herzlichen Service ein einzigartiges Erlebnis für seine Gäste.

“Unser Ziel ist es, das Symbol der modernen Wiener Kaffeehauskultur zu sein und zu bleiben” erklärt Dominik Prousek; und weiter “Wir wollen die klassische Tradition der Wiener Café-Konditorei mit den Ansprüchen der modernen Welt verbinden und jedem Gast das unverwechselbare Erlebnis eines Wiener Kaffeehausbesuchs bieten. AÏDA soll ein Ort sein, an dem Vergangenheit und Zukunft in einer Tasse Kaffee und einem Stück Cremeschnitte harmonisch miteinander verschmelzen.”