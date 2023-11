AÏDA-Köstlichkeiten für Zuhause: Traditionelle Wiener Konditorei erobert den Einzelhandel

Seit 110 Jahren verwöhnt die Wiener Traditions-Café-Konditorei AÏDA ihre Gäste mit süßen Versuchungen. Im Jahr 1913 verkaufte Josef Prousek seine handgefertigten Torten erstmals. Bis heute werden Tag für Tag Torten, Kuchen, Strudel und vieles andere mehr von Hand bei AÏDA gefertigt und in mehr als 30 Standorten in Wien, Graz, Innsbruck und am Flughafen Wien zum Verkauf angeboten.

Nun wird durch die vierte Generation der AÏDA-Eigentümerfamilie, Dominik Prousek, ein weiterer und wichtiger Schritt in der Unternehmensgeschichte gesetzt: erstmals werden Produkte von AÏDA im Einzelhandel angeboten.

Süße Versuchungen bei Billa & Co.

Das Sortiment reicht von herzhaften Topfengolatschen über gezogenen Apfelstrudel und anderen Wiener Plunderprodukten zum Selbstaufbacken über himmlische Creme- und Kardinalschnitten bis hin zu ganzen Torten. All dies gibt es ab sofort in ausgewählten REWE-Filialen, wie BILLA, BILLA Plus und BILLA Corso. Den passenden AÏDA-Kaffee gibt es natürlich auch dazu.

Das Sortiment wird auch in Regionen angeboten, die bisher keine AÏDA-Filialen in unmittelbarer Nähe haben; z.B. Baden bei Wien oder Klosterneuburg.

Genuss wie frisch aus dem Backofen

Seit 1953 beherrscht AÏDA die Kunst des Schockfrierens. Ein Verfahren, das in kürzester Zeit Produkte weit unter dem Gefrierpunkt frieren lässt. Dies ist die einzige Art der natürlichen Konservierung ohne künstliche Zusatzstoffe. Somit besteht beim Auftauen keinerlei Beeinträchtigung der Produktqualität, der Frische oder des Geschmacks.

Dies ermöglicht AÏDA handgefertigteKonditorei-Produkte von höchstem Genuss nun auch im Einzelhandel ohne jedwede Minderung anbieten zu dürfen.

„Mit dem AÏDA-Angebot im Einzelhandel tragen wir eine 110 Jahre alte Tradition behutsam in die Moderen und dürfen noch mehr Menschen den einfach Zugang zu unseren Torten, Kuchen, Strudel etc. eröffnen“, freut sich Dominik Prousek, vierte Generation der AÏDA-Eigentümerfamilie. Und weiter: „Gute Nachrichten für alle Fans von AÏDA: es werden bereits Gespräche geführt, die Ausrollung im Einzelhandel auch über die Grenzen Österreichs hinweg zu initiieren!“