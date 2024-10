Alle einsteigen! Neue Wasserstoff-Busse im Test

Seit Montag testen die Wiener Linien ihre neuen Wasserstoff-Busse. Bevor diese in den Regelverkehr aufgenommen werden, müssen sie auf Herz und Nieren geprüft werden. Bis November fahren die Busse auf sieben Linien, und die Mitfahrt ist kostenlos!

Ab 21. Oktober wird der Wasserstoff-Bus des koreanischen Herstellers Hyundai im Fahrgastbetrieb getestet. Dieser innovative Bus erzeugt die nötige elektrische Energie für den Antrieb über zwei 90 kW Brennstoffzellen in Kombination mit zwei 40 kWh Batteriekapazitäten. Mit einer Motorleistung von 180 kW ist er bestens für herausfordernde Strecken gerüstet. Die Betankung erfolgt in der Tankstelle der Wien Energie in der Busgarage Leopoldau, wo eine Vollbetankung nur etwa 12 Minuten benötigt.

Stimmen aus der Politik

Öffi-Stadtrat Peter Hanke betont: „Bei der Erneuerung der Busflotte achten wir darauf, die Qualität des Angebots für die Fahrgäste beizubehalten. Daher testen wir moderne emissionslose Antriebstechnologien besonders intensiv. Nur wenn die Qualität stimmt, können wir noch mehr Menschen vom Umstieg auf schnelle, sichere, bequeme und kostengünstige Öffis überzeugen.”

Testen für den Start 2025

Die aktuellen Testfahrten sind ein Vorgeschmack auf das kommende Jahr, in dem erstmals Wasserstoffbusse im Regelbetrieb eingesetzt werden. Ab Mitte 2025 werden auf der Linie 39A die ersten von insgesamt zehn Wasserstoffbussen der Firma CaetanoBus unterwegs sein. Wenig später werden in der Wiener Innenstadt die ersten von insgesamt zehn innovativen Batterie-Wasserstoff-Kleinbussen des Herstellers Rampini (sogenannte Range Extender) ihre Routen auf den Linien 2A und 3A bedienen. Auch weitere Wasserstoff-Busse anderer Hersteller werden weiterhin intensiv getestet.

Kostenlose Mitfahrt

Wann immer Sie den Bus sehen, bitte einsteigen – die Mitfahrt ist kostenlos, und es ist kein Fahrschein erforderlich.

Die Testfahrten im Überblick:

36A, 36B: ab Montag, 21. Oktober

ab Montag, 21. Oktober 88B: ab Montag, 28. Oktober

ab Montag, 28. Oktober 38A: ab Montag, 4. November

ab Montag, 4. November 28A: ab Montag, 11. November

ab Montag, 11. November 32A: ab Montag, 18. November

ab Montag, 18. November 29A: ab Montag, 25. November

Die Busse sind jeweils von ca. 6:00 bis ca. 14:00 Uhr unterwegs.