Sicherheit für Fußgänger in der Endresstraße verbessert

Liesing setzt ein weiteres Zeichen für Verkehrssicherheit: In der Endresstraße, Höhe Bruno-Morpurgo-Park, wurden beim markierten Schutzweg neue Warnleuchten installiert.

Die neuen Warnleuchten beim Schutzweg in der Endresstraße reagieren sensorgesteuert auf herannahende Fahrzeuge und blinken automatisch – und zwar in beide Fahrtrichtungen. Ziel ist es, die Sichtbarkeit des Zebrastreifens zu erhöhen und die Aufmerksamkeit der Autofahrer zu schärfen. Besonders Kinder, ältere Menschen oder mobilitätseingeschränkte Personen sollen durch diese Maßnahme besser geschützt werden.

Der 23. Bezirk investiert laufend in moderne Verkehrssicherheitsmaßnahmen, um sichere Wege für alle zu schaffen. Zusätzlich wurde die Beleuchtung in den Abendstunden zur besseren Sichtbarkeit des Schutzweges verbessert. „Ich freue mich, dass durch diese Maßnahmen die Verkehrssicherheit für die schwächsten Verkehrsteilnehmer*innen – die Fußgängerinnen und Fußgänger – weiter erhöht werden kann“, so Bezirksvorsteher Gerald Bischof.