Wiener Töchtertag: Alle Chancen unseren Töchtern

Die Anmeldung zum Wiener Töchtertag ist ab sofort möglich. Beim mittlerweile 22. Töchtertag bekommen Schülerinnen im Alter von 11 bis 16 Jahren spannende Einblicke in unterschiedliche Wiener Unternehmen. Und das Abseits von veralteten Rollenbildern. Die Aktion zeigt ganz klar: Die Zukunft gehört unseren Töchtern!

Alle Chancen

„Der Töchtertag zeigt Mädchen spannende Berufswelten – abseits von überholten Rollenbildern. Mädchen haben die Möglichkeit, Frauen in Topjobs persönlich kennenzulernen und sammeln neue Eindrücke und Erfahrungen. Mir ist es wichtig, Mädchen mitzugeben: Euch stehen alle Chancen offen!“, so Töchtertag-Initiatorin, Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál. Von Handwerksbetrieben bis zu internationalen Forschungsunternehmen – zum Wiener Töchtertag öffnen Unternehmen ihre Türen. Neben praktischen Aufgaben und Einblicken ins Unternehmen erhalten die Schülerinnen außerdem die Möglichkeit, in der Branche tätige Frauen kennenzulernen. Da es sich um eine schulbezogene Veranstaltung handelt, haben die Mädchen an diesem Tag schulfrei.

Volksschule

Letztes Jahr fand erstmalig der Töchtertag Kids für Volksschülerinnen der 3. und 4. Klasse statt. Gemeinsam mit ihren Lehrern besuchen die Schülerinnen zwei Stunden ein Unternehmen. 17 Volksschulgruppen mit mehr als 300 Schülerinnen waren 2022 beim ersten Töchtertag KIDS dabei. Interessierte Lehrer können sich direkt an das Töchtertag-Büro wenden.