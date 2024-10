Allerheiligen: Natürliche Arrangements liegen im Trend

In der Zeit um Allerheiligen und Allerseelen stehen Blumen besonders hoch im Kurs. Heimische Blumenfachbetriebe sorgen für stilvollen und persönlichen Grabschmuck, um der Verstorbenen gebührend zu gedenken. Der klare Trend geht hin zu natürlichen Arrangements.

Viele Menschen in Österreich gedenken rund um Allerheiligen ihrer verstorbenen Angehörigen, indem sie die Friedhofsgräber mit liebevoll ausgewählten Blumen und Pflanzen schmücken. Dieser Brauch hat seine Wurzeln bis ins 4. Jahrhundert.

Persönliche Note

„Die Auswahl der Blumen und Pflanzen ist oft sehr persönlich und spiegelt die Beziehung zum Verstorbenen wider. Durch die Wahl von Farben und Pflanzen können individuelle Botschaften übermittelt werden, etwa durch das Einbinden von persönlichen Lieblingsblumen oder den Farben der Verstorbenen. Die österreichischen Friedhofsgärtner und Blumenfachgeschäfte gehen mit viel Einfühlungsvermögen auf jeden individuellen Wunsch ein“, erklärt Monika Burket, Branchensprecherin des österreichischen Blumengroßhandels in der Wirtschaftskammer Österreich.

Trendige natürliche Arrangements

In diesem Jahr sind natürliche Arrangements besonders gefragt, darunter Gestecke aus getrockneten Fruchtständen in Kombination mit Sukkulenten wie Hauswurzen. Diese werden mit Materialien wie Tannenzweigen, Moos, Rinden und Zapfen geschmückt, was eine beruhigende und friedvolle Atmosphäre schafft. Frische Blumen und Pflanzen lassen sich harmonisch integrieren, um das Gesamtbild abzurunden.

Klassiker unter den Grabpflanzen

Ein Dauerbrenner bei den Grabpflanzen ist die Calluna, auch bekannt als Heidekraut. Ihre Farbenvielfalt reicht von Weiß, Rot, Lila und Rosa bis hin zu Beerentönen, Gelb, Orange, Grün und mehrfarbigen Varianten. Die pflegeleichte Calluna erfreut sich großer Beliebtheit. Auch das Alpenveilchen, erhältlich in Pastelltönen sowie in leuchtendem Rot und strahlendem Weiß, ist eine ideale Wahl für die herbstlichen Temperaturen.

Augenweide für den letzten Frieden

Neben den Klassikern gibt es viele Pflanzen mit herbstlichen Früchten, wie die bezaubernde Topfmyrte, die die Grabgestaltung aufwertet. Auch das winterharte Stiefmütterchen erfreut sich wachsender Beliebtheit. Ein weiteres Highlight ist die prachtvolle Chrysantheme, die in großblumigen Sorten verwendet wird und jedem Grab einen eleganten Anstrich verleiht.

Beliebte Blattschmuckpflanzen

Unter den Blattschmuckpflanzen sind das Purpurglöckchen und das Silberblatt sehr gefragt. Diese Pflanzen sorgen nicht nur für Farbe, sondern werden auch als Eyecatcher in jeder Grabbepflanzung geschätzt. Zudem sind Gräser in verschiedenen Höhen im Trend und verleihen den Arrangements eine besondere Note.

Finden Sie das Blumenfachgeschäft in Ihrer Nähe unter www.ihr-florist.at.