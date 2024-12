Alles Gute: Die GB* wird 50 und feiert das mit 50 Events

Ein halbes Jahrhundert im Einsatz für ein lebenswertes Wien: Gebietsbetreuung Stadterneuerung feiert ihren 50. Geburtstag mit 50 Events.

3 Wochen „voller Ideen für Wien“ mit einem vielfältigen Mitmach-Programm für Bewohner starten am 9. September- der Anlass für diesen Fest-Reigen ist der 50. Geburtstag der Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*). Am Programm stehen geführte Touren und Spaziergänge durch Wiens Grätzl und neue Nachbarschaften, viele Mitmach-Aktionen, tolle Initiativen, nachhaltige Sanierungsberatung, Nachbarschaftsfeste und vieles mehr.

„Miteinander reden, gemeinsam gestalten, zusammen in die Zukunft blicken – das sind Merkmale, die für das Zusammenleben in einer Metropole wie Wien entscheidend sind. Seit über 50 Jahren nimmt dabei die Gebietsbetreuung Stadterneuerung eine Schlüsselrolle ein.“, so Vizebürgermeisterin und Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

Von 9. bis 27. September 2024, wird dieser Gedanke unterschiedlichen Formaten sichtbar zelebriert, was die GB* seit 50 Jahren so erfolgreich macht: Hören, was die Menschen brauchen und ihnen eine Stimme geben. Veränderung begleiten und die Menschen aktiv daran teilhaben lassen. Unterschiedliche Interessensgruppen zusammenbringen. Bewusstsein für die zentralen Zukunftsthemen der Stadt schaffen und vor Ort da sein und rasch und niederschwellig beraten und informieren.

Ein Rückblick auf 50 Jahre GB*

In den 1970er Jahren entschied sich die Stadt Wien, die damals abgewohnten Gründerzeitviertel behutsam und bewohnerorientiert – also sanft – zu erneuern. Mit der ersten Gebietsbetreuung Stadterneuerung in Ottakring, die 1974 eingerichtet wurde, begann die mittlerweile fünf Jahrzehnte dauernde Erfolgsgeschichte. Seit damals ist die Gebietsbetreuung Stadterneuerung wichtiges Bindeglied zwischen Stadt, Bezirken, privaten Hauseigentümern, Akteuren im Stadtteil und Bewohnern.

„Die Gebietsbetreuung Stadterneuerung ist eine wichtige Drehscheibe vor Ort, eine wesentliche Partnerin der Stadt und ein wichtiger Baustein im Stadtgefüge. Vor allem mit den zahlreichen Beratungsangeboten sowie der Aktivierung der Bürgerinnen und Bürger, die sich mit ihren Ideen bei der Gestaltung der Stadt einbringen, leistet die Gebietsbetreuung Stadterneuerung einen großen Beitrag zum guten Zusammenleben in unserer Stadt”, so Otto Eckl, Abteilungsleiter Technische Stadterneuerung.

Die Event-Highlights

• Erleben und mitmachen: Fest der Stadtteilpartnerschaften!

10.9.2025, 15–19 Uhr | GB*Stadtteilbüro, Brünner Straße 34-38, 12100 Wien

Die GB* und Stadtteilpartner*innen laden zu einem festlichen Programm mit Kinderbuchlesung, Stricken und Sprachcafé.

• „Stadtteil mit Aussicht“ – Spaziergang

10.9.2024, 16.30-19 Uhr | Treffpunkt: Wonkaplatz, U2 Aspernstraße, 1220 Wien

Ein Spaziergang führt durch die fünf Stadtentwicklungsgebiete des 22. Bezirks: Berresgasse, Am Heidjöchl, Oberes Hausfeld, Erzherzog-Karl-Straße Süd und Süßenbrunner Straße West.

• Handwerken für alle: Möbelbau-Workshop

11.9.2024, 17.30-20 Uhr | GB*Stadtteilbüro, Max-Winter-Platz 23, 1020 Wien

Leihen statt kaufen – das ist die Devise des neuen Leihladens, der im GB*Stadtteilbüro errichtet wird. Im Bauworkshop können Interessierte selbst aktiv werden und mitgestalten!

• Gartenfest Aspanggründe

13.9.2024, 14–19 Uhr | Leon-Zelman-Park, GB*Infopoint, 1030 Wien

Am Programm: Spiel und Sport für Groß und Klein, Infos und Buffet.

• „Schon lange beteiligt“ – Tour durch Ottakring

16.9.2024, 17-19 Uhr | Treffpunkt: GB*Stadtteilbüro, Haberlgasse 76, 1160 Wien

Ein Spaziergang zu Gestaltungsprojekten in Ottakring, die mit Bewohner*innen umgesetzt wurden. Mit vielen Infos und Erfahrungsberichten.

• Um die Donaustadt besser – Festival in Stadlau

20.9.2024, 14-20 Uhr | Am Bahnhof Stadlau, 1220 Wien

Die GB* lädt zum Festival „Um die Donaustadt besser“ ein. Nachhaltige Initiativen im Stadtteil stellen sich vor – mit Work­shops, Vorträgen sowie Kinderprogramm und Kulinarik aus der Donaustadt.

• Grätzltour: Klimafit sanieren

20.9.2024, 16-18 Uhr | Treffpunkt: Arbeitergasse 21, 1050 Wien

Bei einer Grätzltour in Margareten werden Beispiele für gelungene Gebäudesanierungen mit Fassadenbegrünungselementen besichtigt.

• Spiel mit! Brettspiele ausprobieren und ausborgen

23.9.2024, 15–18 Uhr | GB*Stadtteilbüro, Brünner Straße 34-38, 1210 Wien

Im GB*Stadtteilbüro am Schlingermarkt gibt’s einen tollen Spieleverleih. Vieles davon kann an diesem Nachmittag gemeinsam mit Nachbarn gleich vor Ort ausprobiert werden.

• „Es war einmal …” – Zeitreise im Gespräch

24.9.2024, 15-17 Uhr | GB*Stadtteilbüro, Max-Winter-Platz 23, 1020 Wien

Bei diesem Erzählcafé werden Erinnerungen zum Thema „Feste feiern” geteilt. Zielgruppe: 60+.

• „Unser Brunnenmarkt“ – Spaziergang

25.9.2024, 15-17 Uhr | Treffpunkt: Yppenplatz vor dem Staud’s Pavillon, 1160 Wien

Geschichten aus dem Alltag! GB*Mitarbeiter*innen Yomna und Kurt erzählen über „ihre“ Orte und besondere Personen, die den Brunnenmarkt so einzigartig machen.

• „Rund um den Hauptbahnhof” – Radtour

26.9.2024, 16-18 Uhr | Elisabeth-Sundt-Platz, Neues Landgut, 1100 Wien

Neue Stadtteile radelnd erkunden: Eine Tour vom Neuen Landgut über das Sonnwendviertel zum Village im Dritten auf den Aspanggründen.

• Artenvielfalt findet Stadt – Spaziergang

27.9.2024, 16.30-18 Uhr | Stadtraum Mitte 15, Am Rustensteg 1, 1150 Wien

Experten informieren Sie entlang des GB*Lehrpfads der Artenvielfalt, wieso Artenvielfalt wichtig ist. Auch und gerade in der Stadt!