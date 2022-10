„Alles Hauskunft“: Aktionswoche und Expertinnen und Experten-Tag der Sanierungsberatung mit Zukunft

Jetzt anmelden: Beratungstage von 14. bis 18. November und Expertinnen und Experten-Tag am 21. November als Livestream

„Alles Hauskunft“ ist das Motto! Von 14. bis 18. November 2022 findet in der neuen Servicestelle der Hauskunft, in der Stadiongasse 10 eine Aktionswoche statt. An fünf speziellen Beratungstagen haben sanierungswillige Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohnungen oder Häusern sowie Hausverwaltungen die Chance, sich in qualitativ hochwertigen Gruppenberatungen zu den meist nachgefragten Themen wie erneuerbare Energien, Heizungstausch, Dämmung oder Förderungen zu informieren. Anmeldungen für die Beratungstage sind jetzt über die Hotline unter +43 1 402 84 00 möglich.



„Sanieren ist ein Zukunftsthema. Das Angebot der Hauskunft wird derzeit stark nachgefragt. Am neuen Standort gibt die Hauskunft jetzt noch mehr Auskunft und berät unbürokratisch in allen Fragen rund um das Thema Sanieren. In der Aktionswoche gibt es spezielle Beratungen. Melden Sie sich an und schauen Sie vorbei!“, lädt Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál zur Aktionswoche in der Hauskunft ein.

Nach der Aktionswoche gibt es am 21. November 2022 einen von der Hauskunft veranstalteten Expertinnen und Experten-Tag rund um das Thema Sanieren. Dabei können Vorträge zu den unterschiedlichen Aspekten einer Sanierung wie zum Beispiel Gebäudetechnik, rechtliche Aspekte oder Förderungen gestreamt werden. Der Expertinnen und Experten-Tag am 21. November 2022 steht allen Interessentinnen und Interessenten von 09:45 Uhr bis 17:00 Uhr via Live-Stream zur Verfügung. Den Link zum Stream mit dem Programm finden Sie auf der Website der Hauskunft unter: www.hauskunft-wien.at. Der Stream wird aufgezeichnet und auf der Website verfügbar sein.

Online-Event am 21. November: Expertinnen und Experten-Tag „Alles Hauskunft“

09:45–10:00 Uhr: Eröffnung und Vorstellung der Hauskunft

10:00–12:30 Uhr: Themenblock 1

– 10:00–10:35 Uhr Thomas Kreitmayer / Baudirektion – Klimaschutz

– 10:35–11:10 Uhr Karin Sammer / ÖVI (Österreichischer Verband der Immobilienwirtschaft) – Rechtliches

– 11:10–12:30 Uhr Berthold Lehner / wohnfonds_wien und Jan Paulsen / KPC (Kommunalkredit Public Consulting) ­– Bundesförderungen

12:30–13:30 Uhr: PAUSE

13:30–16:30 Uhr: Themenblock 2

– 13:30–14:05 Uhr Hildegund Figl / IBO (Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie) – Gebäudehülle

– 14:05–15:10 Uhr Andreas Reiter / TERRA und Günther Trimmel / Trimmel Wall Architekten – Haustechnik allgemein, Geothermie

– 15:10–15:45 Uhr Konstantin Geiger / KEE – gemeinschaftliche Energieerzeugung in Bestandsgebieten

– 15:45–16:30 Uhr Johannes Fechner / 17&4 – Qualitätsplattform

16:30–17:00 Uhr: Abschlussreden durch Nicole Büchl / Leiterin Hauskunft und Alexandra Bauer / stellvertretende Leiterin Hauskunft

Link zu Stream: www.wohnfonds.wien.at/event_hauskunft

Die Hauskunft, die Sanierungsberatung für Häuser mit Zukunft, berät seit kurzem im neuen Lokal in der Stadiongasse 10 im 1. Bezirk. Als zentrale Servicestelle der Stadt Wien unterstützt die Hauskunft Sanierungswillige mit einer individuellen und praxisnahen Beratung. Um die Klimaziele der Stadt zu erreichen, ist die qualitätsvolle Sanierung der Wiener Bausubstanz ein wichtiger Faktor. Kompetente Beratung durch die Hauskunft zum Aufzeigen von Sanierungspotentialen sowie von optimalen Lösungen für den Umstieg auf klimafreundliche Heizungssysteme nimmt dabei einen zentralen Stellenwert ein. Als wesentliches Element zur Bewältigung der Herausforderungen durch den Klimawandel wird das Angebot der Hauskunft stetig verbessert und ausgebaut.