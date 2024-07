Studenten: Günstig wohnen dank ehrenamtlicher Arbeit

Die Häuser zum Leben weiten Ihr „Junges Wohnen“-Angebot für Auszubildende auf zwölf Standorte aus. Diese profitieren nicht nur durch die günstige Miete, sondern auch durch das ehrenamtliche Generationenmiteinander.

Das Programm „Junges Wohnen“ der Häuser zum Leben bietet jungen Menschen in Ausbildung eine einzigartige Möglichkeit, günstigen Wohnraum mit ehrenamtlicher Tätigkeit zu kombinieren. Wie das funktioniert, erzählt Anja. Anja ist 26 Jahre alt, studiert Französisch und ist eine von rund 50 jungen Menschen in Ausbildung, die im Rahmen des Programms in einem der Häuser zum Leben wohnt.

„Die Leute hier sind so lustig“, erzählt Anja begeistert. Für eine monatliche Miete von nur 256,13 Euro für ein Zimmer in einer Doppelwohnung bzw. 408,68 Euro für eine Einzelwohnung, verbringen die jungen Bewohner 25 Stunden im Monat mit ehrenamtlicher Arbeit. Dabei unterstützen sie die Senioren im Alltag, gehen mit ihnen spazieren, trinken gemeinsam Kaffee oder führen einfach nette Gespräche. „Es gibt hier ganz viele liebe Leute und die meisten wollten sehr gerne mit mir Zeit verbringen“, erzählt sie.

Generationen übergreifende Vorteile

Die Senioren schätzen die jungen Bewohner sehr. „Es könnten ruhig mehrere junge Leute hier wohnen, damit ein bisschen frischer Wind reinkommt“, meint Karl Reiter, ein Bewohner des Hauses Augarten.

Simon Bluma, stellvertretender Geschäftsführer, betont die Vorteile des Programms: „Das Generationenwohnen ist eine Bereicherung für alle! Spannende Geschichten von einst, eine helfende Hand, praktische Technik-Tipps und so mancher nützliche Rat. Dieser Dialog zwischen den Generationen bereichert den Alltag unserer Bewohner sowie den der jungen Menschen.“

Neben günstigen Wohnmöglichkeiten in Einzel- oder Doppelwohnungen profitieren die Bewohner von günstigen Essens- und Einkaufsmöglichkeiten sowie kostenlosem WLAN im Haus.

Junges Wohnen bieten folgende Häuser zum Leben:

Bezirk Haus Augarten

Bezirk Haus Maria Jacobi

Bezirk Haus Wieden

Bezirk Haus Margareten

Bezirk Haus Mariahilf

Bezirk Haus Rossau

Bezirk Haus Laaerberg

Bezirk Haus Föhrenhof

Bezirk Haus Gustav Klimt

Bezirk Haus Penzing

Bezirk Haus Rudolfsheim

Bezirk Haus Brigittenau

Weitere Informationen zum Programm und zu den teilnehmenden Häusern findet man auf der Website: Junges Wohnen für Auszubildende – Häuser zum Leben (kwp.at)