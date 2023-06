So wird die neue Altgasse in Hietzing zukünftig aussehen

Auf Basis der erfolgreichen Bürgerbeteiligung zur Umgestaltung der Hietzinger Altgasse, die Anfang des Jahres abgeschlossen wurde, hat das beauftragte Planungsbüro Katzberger in Abstimmung mit städtischen Dienststellen in den letzten Monaten intensiv an der Konkretisierung und Detailplanung des gut 300 m langen Straßenstücks im historischen Zentrum Hietzings gearbeitet. Jetzt wurden die Ergebnisse präsentiert.

Die in den vergangenen Jahren vielfach geforderte Aufwertung der Altgasse im Herzen des 13. Bezirks kann nun bald umgesetzt werden. Alle im Dialog mit den Bürgern erfassten Eckpfeiler für die Ausgestaltung der neuen Altgasse konnten in der konkreten Planung umgesetzt werden. Zu den wichtigsten Neuerungen in der Altgasse gehört eine umfassende Verkehrsberuhigung durch eine geänderte Einbahnführung für den motorisierten Verkehr. Durch die Umgestaltung entsteht mehr Platz zum Zu-Fuß-Gehen, Radfahren und Sich-Aufhalten.

Die neue Straßengestaltung erfolgt niveaugleich – also ohne Kante zum Gehsteig. Sogenannte „Mischzonen“ ermöglichen an ausgewählten Stellen Halten und Liefern tagsüber und nächtliches Parken. Freigewordener Straßenraum kommt Baumpflanzungen, Grünrabatten und Raum zum Verweilen zu Gute. Im Zentrum beim Platz entsteht mit zwei Linden und einem Brunnen ein ansprechender Aufenthaltsbereich, der auch Platz für den bestehenden Wochenmarkt und für kleinere und größere Veranstaltungen bietet. Insgesamt werden fast 20 Bäume gepflanzt. Der Umbau soll im Herbst 2023 beginnen.

„Für den Platz in der Altgasse ist es gelungen mit allen Interessensgruppen eine ansprechende Gestaltung abzustimmen, die sich auch mit Veranstaltungen wie zum Beispiel dem Bezirksfest gut in Einklang bringen lässt. Persönlich freut es mich besonders, dass wir in der Mitte der Altgasse einen schönen Platz mit zwei großen Bäumen und einem Brunnen schaffen können! Verdunstung, Bäume als Schattenspender und weniger Versiegelung werden die Aufenthaltsqualität für alle Hietzinger sowie Besucher der Altgasse merklich steigern. Das war und ist das gemeinsame Ziel aller Beteiligten, bei denen ich mich herzlich für die unzähligen Gespräche und Arbeitsstunden bedanke“, freut sich Silke Kobald.

„Eine langjährige Forderung wird jetzt umgesetzt. Die Begegnungszone Altgasse ist ein sehr gutes Beispiel, wie das Leben zwischen den Häusern stärker gefördert werden kann. Mehr Grün, mehr Sitzgelegenheiten, weniger Verkehr, ein Brunnen und Bäume sorgen für eine höhere Aufenthaltsqualität im Zentrum des Bezirks. Unser Ziel ist, dass sowohl die Bewohner als auch die Geschäftsleute von der Umgestaltung profitieren“, so Marcel Höckner, Klubvorsitzender der SPÖ Hietzing.

Viel Interesse an Umfrage und Workshops

Im Oktober 2022 waren alle Hietzingerinnen und Hietzinger eingeladen worden an einer Online-Umfrage zur Altgasse teilzunehmen. An dieser Umfrage gab es enorm großes Interesse – über tausend Menschen im Bezirk nutzten die Möglichkeit, ihre Ideen und Anliegen einzubringen. In der Folge konnten Wirtschaftstreibende in einem Workshop ihre spezifischen Anliegen einbringen. Die Ergebnisse der bis dahin erfolgten Beteiligung flossen im November in einen Workshop mit Bewohnerinnen und Bewohnern sowie Vertretungen von Institutionen aus dem Umfeld der Altgasse ein. Das für den Prozess verantwortliche Büro PlanSinn führte die vielen Erkenntnisse anschließend in einem Gestaltungskonzept zusammen.

„Hietzing bekommt seine erste Begegnungszone, die den Bewohnern voraussichtlich im nächsten Frühjahr „übergeben“ wird. Unter reger Beteiligung der Anrainer und der Geschäftsinhaber, haben Planungs-und Architekturbüros sowie Magistratsabteilungen ein Konzept erarbeitet, dass sehr viel Grün enthaltet und den unterschiedlichen Bedürfnissen aller gerecht werden wird. Wir freuen uns sehr!“, zeigt sich Alexandra Steiner, Stv.-Klubobfrau der Grünen Hietzing begeistert.

„Uns NEOS ist Bürgerbeteiligung bei großen Veränderungen schon immer ein Anliegen gewesen und dementsprechend freuen wir uns, dass in die Umgestaltung der Altgasse so viele Menschen professionell eingebunden worden sind. Diese Einbindung zeigt sich auch in dem gelungenen Ergebnis der Planungsphase, das nun in die Umsetzung kommt. Ich danke allen Hietzingern, die mitgemacht haben, den Fachleuten des Magistrats und der WKW, der Agentur PlanSinn sowie Silke Kobald und ihrem Team für die gute Zusammenarbeit“, betont Johannes Bachleitner, Klubobmann der Neos Hietzing.

Feedback in der Dialogveranstaltung

Im Jänner 2023 fand dann eine Dialogveranstaltung statt, bei der ein Gestaltungskonzept vorgestellt wurde und alle Interessierten ihr Feedback einbringen konnten. Insgesamt gab es dabei viel positives Feedback, einzelne wichtige Hinweise konnten noch aufgenommen werden. Das finale Gestaltungskonzept (Visualisierungen/mehr Informationen) wurde vom Planungsbüro Katzberger erstellt und wird in Kürze auf der Webseite des Bezirks veröffentlicht.