Hietzing: Eine neue Zone für Vierbeiner in Speising

In Hietzing lebt man gerne und es lebt sich gut im 13. Bezirk. Doch das gilt nicht nur für Menschen, sondern auch für ihre sprichwörtlich besten Freunde. Insgeamt 2.075 Hunde leben im Bezirk und die brauchen Platz. Den bekommen sie auch!

Die Arbeiten für eine neue Hundezone im Andreas-Rett-Park haben diese Tage begonnen. „Damit erhalten die in Speising beheimateten Vierbeiner ein dringend benötigtes Areal, um sich ohne Beißkorb und Leine frei bewegen zu können“, freut sich Bezirksvorsteher Nikolaus Ebert und bedankt sich für die gute Planung bei der Fachdienststelle MA 42/Wiener Stadtgärten.

Situiert ist die neue Hundezone am äußeren Rand vom Andreas-Rett-Park entlang der Speisinger Straße. Damit ist sie abgerückt von den unmittelbaren Anrainern und dem Spielplatzbereich. Innerhalb der Zone sind auch mehrere Bäume, damit die Hunde einen Schatten vorfinden.

Für Hund und Herrl

Ausgestattet wird die neue Hundezone mit zwei Eingangsstoren. Bei beiden Zugängen wird jeweils eine Sitzbank und ein Abfallbehälter errichtet. Unmittelbar vor Ort werden die Hundehalter einen Hundekotsackerlspender vorfinden.

Abhilfe wird es auch für all jene Vierbeiner geben, die sich eventuell nicht so gut „riechen“ können. Die ca. 530 Quadratmeter große Hundezone wird in zwei Zonen unterteilt, damit Raum zum Ausweichen gegeben ist.