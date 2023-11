Die Wiener Damen und Herren lieben es, bis in die Morgenstunden zu tanzen. Mit dem Beginn des Faschings startet auch die Ball-Saison. Und 540.000 Ballgäste mit 175 Millionen Euro Gesamtumsatz werden erwartet.

Die Freizeitwirtschaft kehrt in den Normalbetrieb zurück, spätestens mit der kommenden Ball-Saison. „Das ist eine gute Botschaft“, so Markus Grießler von der Wiener Wirtschaftskammer zur Ballstudie 2023/24. Erwartet werden 540.000 Besucher, die in Summe 175 Millionen Euro ausgeben – wie vor der coronabedingten Unterbrechung.

Das geben Ballgeher im Schnitt aus

Das durchschnittliche Budget für einen Ballbesuch liegt mit 320 Euro um knapp 10 % höher als 2019/20. Der größte Anteil entfällt mit durchschnittlichen 120 Euro (35 %) dabei auf die Ballkarten selbst (inklusive der Tischreservierung), den zweitgrößten Ausgabenposten stellt mit 80 Euro (25 %) die Verpflegung (inklusive der Tombola) dar. Die restlichen Ausgaben bewegen sich im Bereich von jeweils 20 bis 40 Euro und verteilen sich beispielsweise auf Taxifahrten (5 %), Aufwendungen für die Frisur/Kosmetik (10 %), für das Essen vor dem Ballabend (10 %) und sonstige Aufwendungen (15 %, Garderobe/Schuhe/Accessoires/Tanzkurs).

Ballbesuche länger geplant

Heuer will fast jede dritte befragte Person ab 15 Jahren einen Ball besuchen, genau sind es 32 Prozent. Und es wird langfristiger geplant. Ein Viertel trifft die Entscheidung schon drei bis sechs Monate vorher. Einen Planungszeitraum von ein bis zwei Monaten haben 49 Prozent, also die Hälfte. Die längere Dauer und damit der früher einsetzende Kartenverkauf kommen den Veranstaltern und Organisatoren der Bälle entgegen.

Start in die Saison

Seit 11.11. um 11:11 Uhr läuft der Fasching und hat mit der traditionellen Quadrille der Tanzschulen am Graben begonnen. Der erste Ball ist der Rauchfangkehrerball am 17.11. im Palais Ferstel. Die Ballsaison endet dann am Faschingsdienstag, 13. Februar. Mehr als 450 Bälle werden veranstaltet, darunter Zuckerbäckerball (11. Jänner 2024), Philharmonikerball (18. Jänner 2024), Kaffeesiederball (2. Februar 2024) und der Opernball (8. Februar 2024).