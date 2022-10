Als Ottakring Wien wurde

Im Jahr 1888 äußerte Kaiser Franz Joseph den Wunsch, Wien mit seinen Vororten zu vereinigen. In weiterer Folge beschloss der Niederösterreichische Landtag am 19. Dezember 1890 die Eingemeindung der Vororte zu Wien. Das Gesetz trat am 1. Jänner 1892 in Kraft und aus dem Gebiet der bisherigen Vororte Neulerchenfeld und Ottakring wurde der 16. Wiener Gemeindebezirk. Er beherbergte damals insgesamt 106.861 Einwohner und damit etwa gleich viele wie heute.

Konkurrenz und Auseinandersetzungen

(C) Kovarik / 128 Jahre Ottakring: Die Alt-Ottakringer Kirche (1906), wie sie nur wenige kennen. Der Neubau mit der hohen Spitze wurde im Jahr 1912 in Angriff genommen.

Die Ottakringer und Neulerchenfelder Bevölkerung war anfangs wenig erfreut über diesen Beschluss und wehrte sich gegen die Stadterweiterung. Die beiden unabhängigen Vororte standen in harter Konkurrenz und versuchten sich in prestigeträchtigen Vorhaben wie der Errichtung von Schulen, Spitälern, Kirchen oder der Wasserversorgung zu übertrumpfen. Dieser Wettbewerb förderte zwar den Fortschritt, führte jedoch auch zu Feindschaften und nicht selten endeten Auseinandersetzungen zwischen Ottakringern und Neulerchenfeldern mit Raufereien oder Messerstechereien. Damals war die Vorstadt mitunter ein raues Pflaster.

Der Kompromiss

(C) BV 16: Die historische Takabregie im Jahre 1905. Heute steht an dieser Stelle die HTL Ottakring.

Streit gab es auch bei der Namensgebung. Wie sollte der neue Bezirk heißen? Ottakring hatte mehr Einwohner, Neulerchenfeld war finanziell bessergestellt. Jede Gemeinde trug ihre Argumente mit gewisser Berechtigung vor und man einigte sich schließlich auf einen Kompromiss: Der neue Bezirk soll Ottakring heißen, der erste Ortsvorstand aber ein Neulerchenfelder sein. So wurde der bisherige Neulerchenfelder Bürgermeister Robert Ulrich zum ersten Bezirksvorsteher Ottakrings angelobt.