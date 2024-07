Alsergrund: neues Chancenhaus für Obdachlose

Der Fonds Soziales Wien und die Diakonie haben kürzlich das neue Chancenhaus Rossauer Lände für wohnungs- und obdachlose Menschen im neunten Bezirk offiziell eröffnet. Besonders daran ist die Ausstattung mit barrierefreien Plätzen, eigenem Männer- und Frauenbereich sowie einem Bereich für Trans, Inter und nicht-binäre Menschen.

Anzeige

Die Einrichtung ist damit das neunte Chancenhaus der Wiener Wohnungslosenhilfe. Sie bieten Obdachlosen nicht nur eine Notunterkunft und Möglichkeiten zum Tagesaufenthalt, sondern auch wertvolle Beratung. „Das Konzept der Wiener Chancenhäuser für Menschen ohne Wohnung oder Obdach ist einzigartig. Mit der Etablierung der Chancenhäuser in der Wiener Wohnungslosenhilfe ist etwas gelungen, das zeigt, Wohnungs- oder Obdachlosigkeit ist keine Endstation. Wer ein Chancenhaus nutzt, bekommt ab dem ersten Tag sozialarbeiterische Betreuung und nachhaltige Perspektiven aufgezeigt.“ weiß Sozialstadtrat Peter Hacker.

Platz für 70 wohnungs- und obdachlose Menschen

Das Chancenhaus Rossauer Lände ist eine Notunterkunft auf sechs Ebenen, die Platz für 70 volljährige Bewohner bietet. Die Unterkunft verfügt über 30 Einzelzimmer und 20 Doppelzimmer, inklusive barrierefreier Plätze. Es gibt spezielle Bereiche für Paare, Frauen und TIN-Personen (Trans/Inter/Nicht-binär), auch Klienten mit Haustieren sind willkommen. Das Haus bietet einen Freizeitraum und Aufenthaltsräume mit Küche. Die Betreuung durch 30 Mitarbeiter erfolgt rund um die Uhr, sieben Tage die Woche. Das Chancenhaus Rossauer Lände bietet vielfältige Unterstützungsangebote, darunter umfassende Betreuung, soziale Arbeit, Gesundheitsberatung und Liaisondienste. Aktuell (Stichtag 5.7.) sind bereits 66 der 70 verfügbaren Plätze für eine Verweildauer auf maximal sechs Monate belegt.

Im Alsergrund ist Solidarität gelebte Praxis

Die Bezirksvorsteherin des Wiener Menschenrechtsbezirk Alsergrund Saya Ahmad merkt zur Eröffnung des neuen Chancenhauses an: „Am Alsergrund ist Solidarität gelebte Praxis. Das neu eröffnete Chancenhaus Rossauer Lände ist ein wichtiger Schritt, um Menschen in Notsituationen zu unterstützen und ihnen Pflege und Hilfe anbieten zu können. Obdachlosigkeit ist eine traurige Realität in der Großstadt. Es ist entscheidend, dass wir als Stadt und Bezirk dafür sorgen, dass niemand auf der Straße leben muss und alle die Unterstützung erhalten, die sie benötigen.” Das Haus selbst hat eine wechselvolle Geschichte: Es war lange Zeit ein evangelisches Krankenhaus, dann eine Einrichtung des Diakonie Flüchtlingsdienstes und ist nun ein Chancenhaus nach modernen Standards.

Mehr Informationen zum Chancenhaus Rossauer Lände

Glasergasse 27, 1090 Wien

Tel.: 01/343 53 03, E-Mail: chancenhaus@diakonie.at