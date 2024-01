Alte Donau: Audio-Guide lädt zum Winterspaziergang

Die Alte Donau ist auch im Winter ein reizvolles Ausflugsziel. Ein Leistsystem in Form von Stelen sorgt dafür, dass sich auch Nicht-Ortskundige schnell zurechtfinden. Die Wiener Gewässer haben diese Stelen nun aktualisiert und erweitert. Neu: Ein Audio-Guide lädt zum Winterspaziergang am Wasser.

An den insgesamt 25 neuen Stelen befindet sich jeweils ein Übersichtsplan mit Details zu Bade- und Einkehrmöglichkeiten, Hundezonen, WC-Anlagen und öffentlicher Verkehrsanbindung. Die Stelen sind nun auch mit QR-Codes ausgestattet, die über die Hearonymus-App Zugang zum kostenlosen Audio-Guide der Stadt zur Alten Donau bieten. Einfach auf das Smartphone laden und sich von vielen Geschichten aus Vergangenheit und Gegenwart überraschen lassen!

Virtueller Begleiter mit spannenden Infos

Wie kam es eigentlich zur Entstehung der Alten Donau, welche Pflanzen und Tiere fühlen sich im und am Wasser besonders wohl und was hat es mit der Mähbootflotte der Stadt Wien auf sich? Der neue kostenlose Audio-Guide liefert die Antworten auf diese und viele weitere Fragen zu Wiens traditionsreichstem Natur- und Freizeitparadies. Er verfügt über eine Hördauer von rund zwei Stunden, der Rundgang ist ca. 13 km lang. Der Guide ist in voller Länge, aber auch in geteilter Ausführung – wahlweise entlang der Oberen oder der Unteren Alten Donau – verfügbar. Als idealer Ausgangspunkt für den Rundgang empfiehlt sich die U-Bahn-Station U1 Alte Donau. Der Rundweg um die Alte Donau ist ebenerdig und kann sowohl zu Fuß als auch mit dem Rad absolviert werden.

Und so funktioniert‘s

Laden Sie die App Hearonymus über Google Play oder über den iOS App Store auf Ihr Smartphone. Danach suchen Sie in der App nach dem Stichwort Alte Donau und laden den Guide auf Ihr Handy. Die heruntergeladenen Audio-Guides werden auf dem Smartphone gespeichert – so können Sie den Guide auch ohne Internetverbindung anhören.

Link zum Download hier.