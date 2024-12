“Hab’s Burger”: Bald schon gratis zum Vernaschen

Ab sofort serviert man am Franz-Josefs-Kai 27 in der Inneren Stadt im „Hab’s Burger“ sogenannte “Sliders”,zum kleinen Preis . Diese gibt es zum Start am 12. Dezember zwischen 12 und 14 Uhr gratis!

Sie sind quadratisch, klein und unterschiedlich gefüllt: Ab sofort serviert man im neuen „Hab’s Burger“ auf 150m², mit 60 Sitzplätzen und einem Schanigarten am Wiener Franz-Josefs Kai 27 sogenannte „Sliders“ zum kleinen Preis. Erfunden wurden die Sliders in den 1930er Jahren in den USA. Der Name „Slider“ kommt davon, dass die kleinen Happen leicht über den Gaumen „gleiten“ und schnell gegessen werden können.

Die quadratischen Mini-Burger sind mit verschiedenen Füllungen wie Fleisch, Käse, Gemüse oder Saucen belegt. Der Vorteil: Bei der Bestellung muss man sich nicht auf eine Sorte beschränken, sondern kann unterschiedliche Geschmacksvariationen genießen.

Die neue Diner-Sensation ist eine Idee des Gastronomen Kerem Mert und seines Geschäftspartners und Architekten Ömer Tellioglu. „Bei “Hab’s Burger” trifft die kaiserliche Eleganz der Habsburger auf den Retro-Charme der amerikanischen Diner-Kultur der 60er-Jahre. Alles ist hausgemacht und von Hand zubereitet, selbst die Buns werden vor Ort selbst gebacken.“

Auch bei der Zubereitung gibt es einen großen Unterschied zu anderen Lokalen. Bei „Hab`s Burger“ werden die Patties nicht gesmasht (auf der Grillplatte angedrückt), sondern direkt auf den Zwiebeln geröstet, damit sich das Zwiebel-Aroma im Fleisch besser entfalten kann.

Lust auf einen Sissi-Slider?

Getreu dem Konzept, ist jeder Signature-Slider nach einer der ikonischen Figuren der Habsburger benannt und soll eine Geschichte erzählen. Es gibt den „Ferdinand“ mit einem weichen Slider-Brötchen, saftigem, österreichischem Rindfleisch-Patty, gewürfelten Zwiebeln und Essiggurken.

Oder wie wäre es mit dem „Karl“ mit Rindfleisch-Patty und amerikanischem Käse, dem „Joseph“ mit Rindfleisch-Patty, frischem Eisbergsalat oder der „Sissi“ mit Rindfleisch-Patty, frischem Eisbergsalat, Jalapenos, amerikanischem Käse und scharfer Würze.

Natürlich wird es aber auch größere Burger mit und ohne Fleisch, knusprige Sliders, erfrischende Drinks sowie handgemachte Shakes – mit oder ohne Alkohol – geben.

Die Preise pro Slider liegen nur zwischen 3,50 und 4,50 Euro.

Alle weiteren Infos unter www.habs-burger.com